رئيس الإمارات محمد بن زايد يبدأ زيارة رسمية إلى قطر

وذكر الديوان الأميري القطري أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني كان في مقدمة مستقبلي بن زايد.



وتتزامن هذه الزيارة، التي تأتي بدعوة من أمير قطر، مع استضافة قطر كأس العالم لكرة القدم 2022 التي تتواصل منافساتها حتى 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري.



وتُعدّ الأولى للرئيس الإماراتي إلى قطر منذ توليه منصبه كرئيس للبلاد خلفاً للشيخ خليفة بن زايد الذي توفي في شهر مايو/ أيار الماضي، وتوقيع اتفاق العلا في السعودية في يناير/كانون الثاني من العام الماضي، والذي أنهى نحو أربع سنوات من الأزمة الخليجية.



وكانت وكالة أنباء الإمارات "وام" قد ذكرت في وقت سابق من اليوم، أن الزيارة جاءت تلبية لدعوة من قبل أمير قطر، وأنها تأتي "انطلاقاً من العلاقات الأخوية التي تربط البلدين وشعبيهما الشقيقين".



وزار مسؤولون إماراتيون الدوحة، بما في ذلك نائب رئيس الدولة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي حضر افتتاح بطولة كأس العالم قطر 2022 الشهر الماضي، ومستشار الأمن القومي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، الذي قام بزيارة الدوحة مرتين.



وكان أمير قطر قد زار أبوظبي في مايو/أيار الماضي، لتقديم واجب العزاء بوفاة الشيخ خليفة بن زايد، الرئيس الثاني لدولة الإمارات والحاكم السادس عشر لإمارة أبوظبي.



وكان البلدان قد عقدا أول اجتماع رسمي بينهما في شهر فبراير/شباط من العام الماضي في الكويت، لمتابعة تنفيذ بيان قمة العلا، الذي أعلن المصالحة في يناير/كانون الثاني 2021.



وتمخضت قمة العلا، التي انعقدت بمدينة العلا السعودية في 5 يناير/كانون الثاني من العام الماضي، عن توقيع اتفاق مصالحة أنهى حصاراً فرضته السعودية والإمارات والبحرين ومصر على قطر، منذ يونيو/حزيران 2017.