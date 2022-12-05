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الاثنين 5 كانون الأول 2022 ساعة 16:01

العراق.. وزارة التخطيط تعلن إنجاز المنصة الوطنية للإعمار والتنمية

العراق.. وزارة التخطيط تعلن إنجاز المنصة الوطنية للإعمار والتنمية
وذكر بيان للوزارة أن "المنصة الوطنية للإعمار والتنمية عبارة عن "قاعدة بيانات مكانية تحتوي على المخرجات التحليلية والتقارير النهائية والجداول الإحصائية لبيانات المشاريع"، مشيرة الى انها "تُدار من قبل دائرة البرامج الاستثمارية الحكومية وتعدّ نافذة للتفاعل المجتمعي باللغتين العربية والإنكليزية".

وأضاف بيان الوزارة أن "المنصة توفر بيانات جغرافية مُحدثة بشكل مستمر يمكن الوصول إليها عن طريق شبكة الإنترنت وبصلاحيات دخول محددة، فضلاً عن كونها واجهة جغرافية تفاعلية تُمكن المستخدم من استخدام عدة أدوات لمتابعة تنفيذ المشاريع واستخراج الإحصائيات بطرائق سهلة ومتطورة ومن خلال الواجهة الرئيسة يمكن الوصول إلى البوابة الجغرافية التفاعلية للمشاريع وبوابة انشطة الإدارة التنفيذية للتخفيف من الفقر عن طريق الدخول إلى الرابط الخاص بالمنصة (https://mnpcd.gov.iq)".

وتابع أن "المنصة تهدف بشكل رئيس إلى تعظيم الإفادة من المعلومات المكانية التي توفرها في توضيح اولويات الدولة وإحتياجاتها من المشاريع، ووضعها بشكل كامل امام صناع القرار بما يمُكنهم من التخطيط الكفء الرشيد وتجنب تكرار تضارب المشاريع وتوجيه التمويل أو الدعم بالشكل المناسب".

واوضح البيان ان "المنصة مصممة طبقا لأفضل المعايير الدولية لدعم جهود التنمية المستدامة، وتهدف ايضا إلى تعزيز الحوكمة المحلية من خلال تمكين السكان من الدخول في حلقة حوار وتغذية عكسية تتعلق بالمشاريع والخدمات والإصلاحات، إضافة إلى إنها توفر العديد من الأدوات التحليلية التي تتيح للمستخدمين استخراج المعلومات الإحصائية المكانية والتقارير اللوحية والخرائط التفصيلية".
مصدر : وكالات
رقم : 1028648
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