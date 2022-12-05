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الاثنين 5 كانون الأول 2022 ساعة 16:33

امير عبداللهيان يلتقي رئيس صربيا

امير عبداللهيان يلتقي رئيس صربيا
وكان وزير الخارجية الإيراني حسين اميرعبداللهيان، التقى اليوم الإثنين، رئيسة وزراء صربيا آنا برنابيتش.

وفي هذا اللقاء، أشار وزير الخارجية إلى لقاء رئيسي البلدين على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدا على ضرورة تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها على مستوى الرئيسين، مؤكدا استعداد ايران لاتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا المجال.

كما نقل أمير عبداللهيان تحيات النائب الأول لرئيس الجمهورية إلى رئيسة وزراء صربيا، معربا عن أمله في أن يوفر تعزيز التعاون الثنائي في إطار خارطة طريق التعاون بين البلدين الأرضية اللازمة لتطوير العلاقات الثنائية.

وأعلن وزير الخارجية عن استعداد رئيس الجانب الإيراني للجنة المشتركة للتعاون بين البلدين لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة في طهران، وأعرب عن أمله في توفير الآليات اللازمة في إطار هذه الجولة من اللجنة المشتركة لتعزيز العلاقات في مختلف الأبعاد بوتيرة أسرع في المستقبل والمضي قدما فيما يخدم مصلحة البلدين.

وكان من بين المحاور الأخرى التي أثارها أمير عبداللهيان في هذا اللقاء القضايا المتعلقة بالتعاون بين البلدين في المجالات الثقافية والدبلوماسية البرلمانية والسياحية والعلوم والزراعة.

بدورها أشارت رئيسة وزراء صربيا السيدة آنا برنابيتش إلى الذكرى 85 للعلاقات بين البلدين هذا العام، وأكدت على ضرورة اتخاذ خطوات تتناسب مع قدرات البلدين في مختلف المجالات العلاقات.

واعتبرت رئيسة وزراء صربيا أن مجال التعاون العلمي - الأكاديمي والزراعة والطاقة من المجالات الجاهزة لتعزيز التعاون بين البلدين، وأكدت استعداد الحكومة الصربية لتعزيز التعاون في المجالات المذكورة.
رقم : 1028658
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