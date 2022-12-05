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الاثنين 5 كانون الأول 2022 ساعة 16:36

مجلس الشورى اليمني يدين التفجير بمسجد الزيار في حضرموت

مجلس الشورى اليمني يدين التفجير بمسجد الزيار في حضرموت
واستنكر المجلس في بيان، هذا العمل الإجرامي المؤسف الذي راح ضحيته عدد من الأبرياء الآمنين في بيت الله وهم يؤدون صلاة الجمعة.

ولفت البيان إلى أن هذا العمل الغادر جاء في ظل الانفلات الأمني والأوضاع غير المستقرة والتحركات المشبوهة لقوى تحالف العدوان في المحافظة والمحافظات الجنوبية.

ودعا بيان المجلس أبناء محافظة حضرموت إلى إدراك المخاطر وحجم المؤامرات التي تحاك ضد المحافظة ومختلف المحافظات من قبل تحالف الشر، مؤكداً أن الشعب اليمني يرفض مثل هذه الأعمال الإجرامية الدخيلة على قيمه ومبادئه وأخلاقه وتتنافى مع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف وكل الأعراف الإنسانية.

وحمل قوى العدوان ومرتزقتها المسؤولية الأخلاقية وتبعات مثل هذه الأعمال الإجرامية التي تهدد الأمن والسلم الاجتماعي في المحافظة.

وعبر بيان مجلس الشورى عن خالص التعازي لأسر وذوي الشهداء ولوزير المغتربين الدكتور محمد سعيد المشجري الذي فقد 6 من أقاربه في العمل الإجرامي الغادر، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.
مصدر : وكالات
رقم : 1028661
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