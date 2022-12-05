فريق الجهد الحكومي العراقي يباشر مهامه بمحافظة الديوانية

وقال عضو الفريق عبد القادر الدخيل لوكالة الأنباء العراقية (واع)، "انطلاقاً من المنهاج الحكومي لحكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني حول تقديم الخدمات الحقيقية، تم تشكيل فريق الجهد الخدمي والهندسي بموجب قرار مجلس الوزراء 286 الذي أخذ على عاتقه تقديم الخدمات السريعة للمناطق المحرومة من قبل الحكومة بعيداً عن الروتين".



وأوضح الدخيل قائلا: ان "الفريق باشر في عدة مناطق من العاصمة بغداد، وحسب توجيه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ان تكون الديوانية هي المحافظة الأولى في تقديم الخدمات بعد بغداد، باشرت كوادر المحافظة والوزارات ضمن حملة كبيرة في المحافظة".



وكان رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني قد التقى في التاسع عشر من الشهر الماضي جمعا من شيوخ العشائر والوجهاء بمحافظة الديوانية، حاثا العشائر على دعم إنفاذ القانون وتأدية القوات الأمنية لمهامها.



وحسب بيان عن مكتبه التقى السوداني خلال زيارته محافظة الديوانية، جمعاً يمثل شيوخ العشائر والوجهاء من المحافظة، معرباً عن الاعتزاز بالدور الذي تؤديه جميع العشائر العراقية الكريمة في الحفاظ على السلم الأهلي، وحثها على بذل المزيد من أجل دعم إنفاذ القانون وتأدية القوات الأمنية لمهامها".



وأشار السوداني، إلى أن "اختيار الديوانية يأتي بناءً على تشخيص مسبق لمدى الحاجة للخدمات ومشاريع البنى التحتية"، لافتاً إلى الى تشكيل لجنة وزارية تتواجد في الديوانية، لها صلاحيات فحص جميع المشاريع من أجل إيجاد الحلول للمشاريع المتلكئة، وإزالة المعوقات".



من جانبهم، عبر شيوخ العشائر والوجهاء عن "شكرهم لاختياره محافظة الديوانية المحطة الأولى من بين المحافظات وهي نقطة تتطابق مع رؤيته وأولوياته التي تركز على الجانب الخدمي".