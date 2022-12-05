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الاثنين 5 كانون الأول 2022 ساعة 17:02

نائب أردني: لا يحق للرئيس تحدي النواب والمجلس

نائب أردني: لا يحق للرئيس تحدي النواب والمجلس
وقال الشبيب إن رئيس الوزراء تحدث بنبرة وكأنه يهدد بالنواب، محتجا على كلمة "اتحدى"، لافتًا إلى أنه لا يحق للرئيس تحدي النواب، قائلا: "يروح المجلس مع 100 قلعة".

وكشف خلال كلمته في جلسة النواب التشريعية الاولى من الدورة العادية الثانية، اليوم الاثنين، عن وجود 250 سيارة يملكها مواطنون من منطقة الرويشد في البادية الشمالية محجوزة لدى الأمن العام.

وبين أن بدو الشمال يمثلون ما نسبته 36% من السجناء في الأردن، مشبها الواقع عليهم كما لو كانوا "سوريين".

وتحدث الشبيب عن الفقر وارتفاع الأسعار الذي بدأ ينهش في عائلات أردنية مستورة في البادية والأردن.
مصدر : وكالات
رقم : 1028666
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