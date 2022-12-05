وسائل إعلام: الولايات المتحدة نقلت حوالي 700 مركبة عسكرية إلى بولندا

وكتبت الصحيفة: "يتم في ميناء غدينيا تفريغ معدات عسكرية مخصصة لفرقة المشاة الأولى بالجيش الأمريكي. ومن بين المركبات العسكرية توجد هناك دبابات من طراز "M1 Abrams". ووصلت على متن سفينة "Integrity" حوالي 700 مركبة من مختلف الأنواع، بما فيها دبابات من طراز "M1A2 Abrams".



وتابعت أن وصول مثل هذه الكمية الكبيرة من المعدات العسكرية الأمريكية إلى بولندا يتم في إطار تنفيذ برنامج "Atlantic Resolve". وبدأ تنفيذ هذا البرنامج في عام 2014 وهدفه تعزيز التواجد العسكري الأمريكي في أوروبا. وفي إطار البرنامج يقوم بعض أجزاء الجيش الأمريكي بإرسال وحدات منفصلة تابعة له إلى أوروبا لنشرها في دول الجناح الشرقي لحلف الناتو.



وأشارت الصحيفة إلى أنه بالإضافة إلى دبابات "Abrams" توجد على متن سفينة "Integrity" دبابات من طراز "Bradley" وناقلات جند مدرعة من طراز "M113" وغيرها من المركبات والشاحنات العسكرية. وتابعت: "خلال الأسبوعين القادمين سيتم نقل هذه المعدات من الميناء على متن قطارات وشاحنات لنشرها في القواعد العسكرية في مختلف أنحاء بولندا".



ووفق معلوماتها ستصل دفعة جديدة من المعدات العسكرية الأمريكية إلى ميناء غدينيا في يناير القادم. وأوضحت: "ستكون السفينة أكبر مما هي عليه الآن وسيصل على متنها نحو ألفي مركبة".