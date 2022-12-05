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الاثنين 5 كانون الأول 2022 ساعة 17:08
الرئيس السوري يتقبل أوراق اعتماد سفير باكستان لدى سورية
وتقبل الرئيس السوري بشار الأسد اليوم أوراق اعتماد "شاهد أختر" سفيراً مفوضاً وفوق العادة لجمهورية باكستان الإسلامية لدى الجمهورية العربية السورية.
مصدر :
وكالة سانا
رقم :
1028670
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