5 دول إفريقية جديدة توقع على مشروع خط غاز نيجيريا - المغرب

وأفاد مصدر صحفي مغربي بأن" المذكرات ثلاثية الأطراف، وُقعت في لقاء نظم في العاصمة الرباط، بين المغرب ونيجيريا من جهة وغامبيا وغينيا بيساو وغينيا وسيراليون وغانا من جهة أخرى، بحضور أمينة بنخضرة، المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن في المغرب، ومسؤولي الشركات الوطنية في الدول المعنية".



ويتعلق الأمر بشركة البترول الوطنية الغامبية (GNPC) وشركة "بتروكين" (Petroguin) بغينيا بيساو، وشركة "سوناب" (SONAP) بغينيا ومديرية البترول بسيراليون (PDSL)، وشركة الغاز الوطنية الغانية" (GNGC).



ويُرتقب أن يمتد الخط على طول أكثر من 6 آلاف كيلومتر عبر 11 دولة، ومن المنتظر أن ينقل عند اكتماله عام 2027 ما يقرب من 3 مليارات قدم مكعبة يوميا من الغاز الطبيعي على طول ساحل غرب إفريقيا وصولا إلى المغرب وأوروبا.



وسيتم تركيب خط أنبوب الغاز على طول ساحل غرب إفريقيا انطلاقا من نيجيريا ومرورا عبر بنين وطوغو وغانا وساحل العاج وليبيريا وسيراليون وغينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا وصولا إلى المغرب، ليتم ربطه بأنبوب الغاز المغاربي الأوروبي وشبكة الغاز الأوروبية.



وقالت أمينة بنخضرة، المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن، إن "إبرام هذه المذكرات يؤكد التزام الدول التي سيتم ربطها بأنبوب الغاز بالمساهمة في تفعيل المشروع، الذي سيوفر الغاز لجميع دول غرب إفريقيا وسيشكل محور عبور جديد للتصدير نحو أوروبا".



وأضافت في كلمة خلال لقاء التوقيع، إن "مذكرات التفاهم الجديدة ستُساهم في تعزيز التعاون بين البلدان المعنية وتحديد المناطق التي سيمر منها الخط، إضافة إلى تحديد الحاجيات الخاصة بكل دولة من الغاز الطبيعي وتقديم التراخيص المطلوبة سواء في البر أو البحر".



جدير بالذكر أنه تم الإعلان عن هذا المشروع الضخم في العاصمة النيجيرية عام 2016 في أبوجا من طرف الملك المغربي محمد السادس، والرئيس النيجيري محمد بخاري، لكنه يستوجب إجراء دراسات عديدة للوصول إلى مرحلة تقدير التكلفة والبحث عن التمويل الضروري.