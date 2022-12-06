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الثلاثاء 6 كانون الأول 2022 ساعة 12:06

ليبيا,, رفع ‘‘القوة القاهرة‘‘ في عمليات الاستكشاف عن النفط والغاز

ليبيا,, رفع ‘‘القوة القاهرة‘‘ في عمليات الاستكشاف عن النفط والغاز
وعبرت المؤسسة ،في بيان نشرته عبر صفحتها على "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها أنشطة متطرفة)، عن ترحيبها بالشركات العالمية لاستئناف جميع عملياتها ومساعدتها في تسهيل العودة وتوفير بيئة عمل آمنة بالتعاون مع الجهات المدنية والعسكرية التابعة للدولة الليبية.

وقالت المؤسسة، إن هذه الدعوة "تأتي في ظل مساعي المؤسسة إلى رفع القوة القاهرة بعد متابعة وتقييم موضوعي مبني على تحليل واقعي ومنطقي للوضع الأمني الذي بدأ يتحسن بشكل كبير، وأدى إلى مباشرة أعمال الحفر في مواقع كانت من الصعوبة بمكان العمل فيها في الماضي القريب والتي يتواجد بها الآن عدد كبير من الشركات الخدمية العالمية".

وأعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، أمس الاثنين، رفع حالة القوة القاهرة عن عمليات الاستكشاف لإنتاج النفط والغاز في البلاد.

وقالت حكومة الوحدة الليبية في بيان: "تعلن حكومة الوحدة الوطنية للشركات العالمية العاملة في مجال النفط والغاز والتي وقعت معها المؤسسة الوطنية للنفط اتفاقيات استكشاف وإنتاج النفط والغاز بدولة ليبيا، رفع حالة القوة القاهرة المعلنة من طرف المؤسسة، وترحب بها لاستئناف أعمالها في ليبيا".

وأضاف البيان: "كما تؤكد الحكومة استعدادها الكامل لتقديم الدعم اللازم للشركات لمباشرة استئناف كل عملياتها ومساعدتها في تسهيل العودة وتوفير بيئة عمل آمنة".

وكانت ليبيا قد أعلنت، في تموز الماضي، رفع حالة القوة القاهرة واستئناف تصدير النفط بعد إعلان الدبيبة إقالة مجلس الإدارة السابق للمؤسسة برئاسة مصطفى صنع الله، واستبداله بإدارة بن قدارة.
مصدر : وكالات
رقم : 1028799
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