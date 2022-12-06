بلينكن يكشف أهداف واشنطن في أوكرانيا

وقال بلينكين خلال مشاركته في منتدى لصحيفة "وول ستريت جورنال" في واشنطن أمس الاثنين: "نركز على مواصلة تحركاتنا الحالية لتزويد أوكرانيا بما تحتاجه للدفاع.. واستعادة الأراضي التي احتلت منذ 24 فبراير".



وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أنه بالإضافة إلى الدعم العسكري، تحتاج كييف إلى مساعدات اقتصادية وإنسانية أيضا.



وتهرب بلينكن من الإجابة مباشرة على سؤال عما إذا كان الأوكرانيون قادرين على "استعادة شبه جزيرة القرم"، قائلا إن الأوكرانيين أنفسهم يقررون "أين يريدون الذهاب ومتى"، ولكن "بدعمنا ودعم عشرات الدول حول العالم".



وكان رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارك ميلي قال في نوفمبر إن نجاح القوات الأوكرانية في شبه جزيرة القرم، التي انضمت إلى روسيا عام 2014، "غير محتمل في المستقبل القريب".



وأكد بلينكن أن الولايات المتحدة تريد محادثات سلام بشأن أوكرانيا لتحقيق سلام "عادل ودائم"، وقال: "هذا (الصراع في أوكرانيا) سينتهي، بشكل شبه مؤكد، من خلال الدبلوماسية والمفاوضات. لكنني أعتقد أننا يجب أن نرى سلاما عادلا ودائما"، مشددا على أن واشنطن تريد تجنب سلام "خادع" أو "مفتعل" لأوكرانيا.



بشأن الصين، نوه بلينكن إلى أن الولايات المتحدة تخوض منافسة شديدة معها، لكنها لا تريد صراعا مع بكين، وقال: "نحن في حالة تنافس متوتر. لا نريد أن يتحول إلى صراع".



وقال: "ما رأيناه في السنوات الأخيرة هو أن الصين تبتعد عن إدراك أن الوضع القائم هو ما يجب الحفاظ عليه، وتمارس ضغوطا متزايدة على تايوان".



وأضاف أن الولايات المتحدة ترى أنه من المهم إيجاد سبل للتعاون مع الصين في القضايا ذات الاهتمام المشترك.