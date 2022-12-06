الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 6 كانون الأول 2022 ساعة 17:51

الجبهة الشعبية تتبنى إلقاء عبوات متفجرة على جنود الاحتلال في بيت لحم

الجبهة الشعبية تتبنى إلقاء عبوات متفجرة على جنود الاحتلال في بيت لحم
وقالت الجبهة في تصريح صحفي ، إن إحدى العبوات أدت الى إصابة جندي إسرائيلي بجروح.

وأكدت الجبهة أن ردودها ما زالت مستمرة ردًا على جريمة اغتيال رفيقها عمر مناع في مخيم الدهيشة صباح يوم أمس.

وأفادت مصادر محلية باندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في منطقة التل ببلدة الخضر جنوبي بيت لحم، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز والصوت ما أسفر عن إصابة عدد من الشبان بحالات اختناق.

وفي قرية حوسان غرباً، اندلعت مواجهات في منطقتي "الشرفة" و"المطينة"، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز والصوت ما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق عولجت ميدانياً.
مصدر : وكالات
رقم : 1028853
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
‘‘إسرائيل‘‘ وكابوس شيرين أبو عاقلة
‘‘إسرائيل‘‘ وكابوس شيرين أبو عاقلة
نظام آل خليفة يبيع شرفه للصهاينة
نظام آل خليفة يبيع شرفه للصهاينة
6 كانون الأول 2022
إن لم يكن ‘‘التطبيع خيانة‘‘ للقضية الفلسطينية.. فما هي الخيانة؟
إن لم يكن ‘‘التطبيع خيانة‘‘ للقضية الفلسطينية.. فما هي الخيانة؟
6 كانون الأول 2022
المرأة السعودية... من واقع تكثيف القمع إلى سراب الإصلاحات الاجتماعية
المرأة السعودية... من واقع تكثيف القمع إلى سراب الإصلاحات الاجتماعية
6 كانون الأول 2022
تصاعد حدة المقاومة الشعبية في الضفة الغربية بدعم من نيران صواريخ المقاومة
تصاعد حدة المقاومة الشعبية في الضفة الغربية بدعم من نيران صواريخ المقاومة
6 كانون الأول 2022
نفاق أمريكي أوروبي ..الكيل بمكيالين
نفاق أمريكي أوروبي ..الكيل بمكيالين
5 كانون الأول 2022
قيس سعيد في رحلة إلى السعودية.. مطالبات بوضع الطبيبة التونسية المحتجزة في السعودية على جدول أعماله
قيس سعيد في رحلة إلى السعودية.. مطالبات بوضع الطبيبة التونسية المحتجزة في السعودية على جدول أعماله
5 كانون الأول 2022
نتائج تولي الفاشيّ سموتريتس مسؤولية إدارة شؤون الفلسطينيين بالضفّة الغربيّة
نتائج تولي الفاشيّ سموتريتس مسؤولية إدارة شؤون الفلسطينيين بالضفّة الغربيّة
5 كانون الأول 2022
ما هي شروط دمشق للمصالحة مع أنقرة؟
ما هي شروط دمشق للمصالحة مع أنقرة؟
5 كانون الأول 2022
انخفاض مخزون الاسلحة وتطلع الولايات المتحدة لأسلحة الدول العربية
انخفاض مخزون الاسلحة وتطلع الولايات المتحدة لأسلحة الدول العربية
5 كانون الأول 2022
القضية الفلسطينية حيّة في قلوب الشعب البحريني المقاوم.. رفض شعبي لزيارة رئيس الصهاينة إلى المنامة
القضية الفلسطينية حيّة في قلوب الشعب البحريني المقاوم.. رفض شعبي لزيارة رئيس الصهاينة إلى المنامة
5 كانون الأول 2022
الأزهر يصفع ‘‘إسرائيل‘‘.. تاريخ استعماريّ وحقيقة إجراميّة
الأزهر يصفع ‘‘إسرائيل‘‘.. تاريخ استعماريّ وحقيقة إجراميّة
3 كانون الأول 2022
كيف يعاقب ابن سلمان معارضيه ومن يدعمه دولياً؟
كيف يعاقب ابن سلمان معارضيه ومن يدعمه دولياً؟
3 كانون الأول 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
‘‘إسرائيل‘‘ وكابوس شيرين أبو عاقلة
نظام آل خليفة يبيع شرفه للصهاينة
إن لم يكن ‘‘التطبيع خيانة‘‘ للقضية الفلسطينية.. فما هي الخيانة؟
المرأة السعودية... من واقع تكثيف القمع إلى سراب الإصلاحات الاجتماعية