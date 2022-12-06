السوداني يصدر توصيات بشأن مكافحة الفساد والمخدرات

ونقلت مصادر عن مدير علاقات وإعلام وزارة الداخلية العراقية اللواء سعد معن قوله: إن"زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الى مقر وزارة الداخلية يعد دعماً مباشراً لعمل المؤسسة الأمنية"، مشيراً الى أن "السوداني أشاد بالجهود المبذولة من قبل الوزارة في شتى المجالات".



وأوضح أن "رئيس الوزراء أصدر توصيات بشأن مكافحة الفساد وتطوير العمل في الوزارة ومكافحة المخدرات وتوفير السبل للقضاء على هذه الآفة"، مؤكداً على "التعامل الطيب مع المواطنين وتقديم الخدمات والاستفادة من تكنولوجيا المعلومات وتوفير المناخات والظروف المناسبة للارتقاء بعمل وزارة الداخلية".



وأضاف أن "السوداني استمع الى بعض الآراء المطروحة من قبل القادة، وتطرق الى أهمية الحدود وتحصينها".



يذكر أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، زار مقر وزارة الداخلية والتقى بالكادر المتقدم فيها، فيما شدد على بذل أقصى الجهود للحد من الجريمة المنظمة.