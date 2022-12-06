الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 6 كانون الأول 2022 ساعة 18:26

أميرعبداللهيان ينتقد المعايير المزدوجة الغربية بشأن قضايا حقوق الانسان

أميرعبداللهيان ينتقد المعايير المزدوجة الغربية بشأن قضايا حقوق الانسان
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده امير عبداللهيان، اليوم الثلاثاء في سراييفو، مع نظيرته البوسنية "بيسيرا توكوفيتش".

وردا على التهم الواهية حول حقوق الانسان التي تنسبها واشنطن وبعض الدول الغربية الى ايران، قال وزير الخارجية: لقد اوضحت لنظيرتي (البوسنية)، بان جزءا من الاحداث الاخيرة في ايران تنم عن مطالب شعبية سلمية، مبينا ان ما شهدناه خلال الاسابيع الثمانية الماضية، تمثلت في جرائم الاغتيالات المدبر لها ضد الشعب الايراني.

وانتقد أمير عبداللهيان، المعايير المزدوجة لاميركا وبعض الدول الاوروبية بشأن قضايا حقوق الانسان، نافيا المزاعم بشان مقتل اي شخص اثر اطلاق نار القوات الامنية في الاحداث الاخيرة في ايران.

وعلى صعيد الحرب الاوكرانية، اعرب وزير الخارجية الايراني عن قلقه حيال استمرار هذا الصراع، مؤكدا على موقف ايران الرافض لكافة الحروب ان كانت في اوكرانيا او مناطق اخرى.

من جانب اخر هنأ بنجاح الانتخابات العامة التي جرت في هذا البلد وفيما تطلع لحكومة سراييفو بمواصلة المضي على خطى التقدم والازدهار، اكد وزير الخارجية الايراني : نحن نعتبر منطقة البلقان بما فيها البوسنة والهرسك، صديقة لنا وعازمون كالسابق في دعمنا لهذه المنطقة.

وحول تفاصيل اللقاء مع وزيرة الخارجية البوسنية، قال : نحن اليوم اتفقنا على تفعيل للجنة التعاون الاقتصادي المشتركة وتطوير العلاقات بين طهران وساراييفو.

امير عبداللهيان، اعرب في هذا المؤتمر، عن ارتياحه لارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة53% في غضون الاشهر التسعة بعد جاحة كورونا.

واستطرد: جمهورية البوسنة والهرسك لطالما جمعت بينهما علاقات جيدة، وهناك فرص كثيرة لتوسيع هذه الاواصر.

من جانبها اعتبرت وزيرة خارجية البوسنة والهرسك في المؤتمر الصحفي، الجمهورية الاسلامية الايرانية، بأنها الدولة الصديقة والنزيهة التي دعمت وحدة اراضينا وتفهمت ظروفنا السياسية على الدوام.

واعربت توركوفيتش عن ترحيبها بزيارة وزير الخارجية الايراني والوفد المرافق الى جمهورية البوسنة والهرسك؛ والتي جاءت على اعتاب الذكرى السنوية الثلاثين لانطلاق العلاقات الدبلوماسية الودية بين البلدين.

وعلى صعيد اخر، نوهت الوزيرة البوسنية بوجود ثوابت ستراتيجية "واضحة تماما" في السياسة الخارجية لبلادها، وصرحت : ان البوسنة والهرسك باعتبارها دولة صغيرة، ترغب في الانضمام الى الاتحاد الاوروبي، لكنها لن تتخلى عن مبادئها.

كما اشارت السيدة توركوفيتش، في هذا اللقاء، الى مباحثاتها مع امير عبداللهيان اليوم، حول التعاون في مجال تلبية احتياجات البوسنة والهرسك للطاقة وسط الازمة الراهنة.
رقم : 1028858
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
‘‘إسرائيل‘‘ وكابوس شيرين أبو عاقلة
‘‘إسرائيل‘‘ وكابوس شيرين أبو عاقلة
نظام آل خليفة يبيع شرفه للصهاينة
نظام آل خليفة يبيع شرفه للصهاينة
6 كانون الأول 2022
إن لم يكن ‘‘التطبيع خيانة‘‘ للقضية الفلسطينية.. فما هي الخيانة؟
إن لم يكن ‘‘التطبيع خيانة‘‘ للقضية الفلسطينية.. فما هي الخيانة؟
6 كانون الأول 2022
المرأة السعودية... من واقع تكثيف القمع إلى سراب الإصلاحات الاجتماعية
المرأة السعودية... من واقع تكثيف القمع إلى سراب الإصلاحات الاجتماعية
6 كانون الأول 2022
تصاعد حدة المقاومة الشعبية في الضفة الغربية بدعم من نيران صواريخ المقاومة
تصاعد حدة المقاومة الشعبية في الضفة الغربية بدعم من نيران صواريخ المقاومة
6 كانون الأول 2022
نفاق أمريكي أوروبي ..الكيل بمكيالين
نفاق أمريكي أوروبي ..الكيل بمكيالين
5 كانون الأول 2022
قيس سعيد في رحلة إلى السعودية.. مطالبات بوضع الطبيبة التونسية المحتجزة في السعودية على جدول أعماله
قيس سعيد في رحلة إلى السعودية.. مطالبات بوضع الطبيبة التونسية المحتجزة في السعودية على جدول أعماله
5 كانون الأول 2022
نتائج تولي الفاشيّ سموتريتس مسؤولية إدارة شؤون الفلسطينيين بالضفّة الغربيّة
نتائج تولي الفاشيّ سموتريتس مسؤولية إدارة شؤون الفلسطينيين بالضفّة الغربيّة
5 كانون الأول 2022
ما هي شروط دمشق للمصالحة مع أنقرة؟
ما هي شروط دمشق للمصالحة مع أنقرة؟
5 كانون الأول 2022
انخفاض مخزون الاسلحة وتطلع الولايات المتحدة لأسلحة الدول العربية
انخفاض مخزون الاسلحة وتطلع الولايات المتحدة لأسلحة الدول العربية
5 كانون الأول 2022
القضية الفلسطينية حيّة في قلوب الشعب البحريني المقاوم.. رفض شعبي لزيارة رئيس الصهاينة إلى المنامة
القضية الفلسطينية حيّة في قلوب الشعب البحريني المقاوم.. رفض شعبي لزيارة رئيس الصهاينة إلى المنامة
5 كانون الأول 2022
الأزهر يصفع ‘‘إسرائيل‘‘.. تاريخ استعماريّ وحقيقة إجراميّة
الأزهر يصفع ‘‘إسرائيل‘‘.. تاريخ استعماريّ وحقيقة إجراميّة
3 كانون الأول 2022
كيف يعاقب ابن سلمان معارضيه ومن يدعمه دولياً؟
كيف يعاقب ابن سلمان معارضيه ومن يدعمه دولياً؟
3 كانون الأول 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
‘‘إسرائيل‘‘ وكابوس شيرين أبو عاقلة
نظام آل خليفة يبيع شرفه للصهاينة
إن لم يكن ‘‘التطبيع خيانة‘‘ للقضية الفلسطينية.. فما هي الخيانة؟
المرأة السعودية... من واقع تكثيف القمع إلى سراب الإصلاحات الاجتماعية