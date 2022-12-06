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الثلاثاء 6 كانون الأول 2022 ساعة 18:30

بوتين يناقش 'الأمن الداخلي' في روسيا مع كبار مسؤوليه

بوتين يناقش
في وقت سابق الثلاثاء، قالت السلطات إن طائرة مسيرة قصفت بالقرب من مطار في منطقة كورسك الروسية المتاخمة لأوكرانيا، بعد يوم من إلقاء موسكو اللوم على كييف في هجمات بطائرات مسيرة على مطارين آخرين.

كانت الهجمات بطائرات مسيرة يوم الاثنين غير عادية لأن كلا الموقعين يبعدان مئات الكيلومترات من الحدود الأوكرانية.

وقال الكرملين الثلاثاء إن بوتين عقد اجتماعا لمجلس الأمن لمناقشة كيفية ضمان "الأمن الداخلي" للدولة، من دون مزيد من التفاصيل.

على صعيد متصل، قال المتحدث باسم بوتين ديميتري بيسكوف للصحافيين إن السلطات تتخذ الإجراءات "الضرورية" لحماية البلاد من الهجمات الأوكرانية.

وأضاف ردا على سؤال حول ضربات الطائرات المسيَّرة "بالطبع، السياسة التي أعلنها النظام الأوكراني صراحة لمواصلة مثل هذه الأعمال الإرهابية هو عامل خطر".

في وقت سابق الثلاثاء، قال حاكم كورسك رومان ستاروفويت إنه نتيجة لهجوم بطائرة مسيرة بالقرب من مطار محلي، اشتعلت النيران في خزان للنفط. لم تقع إصابات ولم يحدد الحاكم المكان الذي جاءت منه الطائرة المسيرة.

قالت وزارة الدفاع الروسية يوم الاثنين إن أوكرانيا "حاولت ضرب" قاعدة دياغيليفو الجوية في منطقة ريازان وقاعدة إنغيلز في منطقة ساراتوف "بطائرات مسيرة سوفياتية الصنع".

إنغيلز هي قاعدة للطائرات الاستراتيجية التي تقول كييف إنها استخدمت لضرب أوكرانيا.

وقالت الوزارة الروسية إن تلك الضربات أسفرت عن مقتل ثلاثة جنود وإصابة أربعة آخرين، من دون تقديم مزيد من التفاصيل. كما لحقت أضرار طفيفة بطائرتين.

ولا يعلن الكرملين عن خسائره البشرية والمادية خلال هجومه على أوكرانيا.
مصدر : وكالات
رقم : 1028860
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