وفاة طفل واصابة طفلين آخرين بإنفجار في ريف درعا

وأضافت المصادر أن الانفجار وقع بانفجار جسم غريب من مخلفات الحرب ضمن الأراضي الزراعية بين بلدة قرفا ومدينة الشيخ مسكين بريف درعا جنوب سوريا توفي طفل واصيب طفلين آخرين من أهالي محافظة الرقة