الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 6 كانون الأول 2022 ساعة 21:21

الدفاع الروسية: ضربات أمس لمواقع الطاقة الأوكرانية حققت أهدافها

الدفاع الروسية: ضربات أمس لمواقع الطاقة الأوكرانية حققت أهدافها
وأوضحت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي أن الغارات استهدفت منظومة القيادة والتحكم العسكري، ومجمع الدفاع ومواقع الطاقة المرتبطة به في أوكرانيا.

وأكدت الدفاع الروسية أن القصف أدى إلى توقف إنتاج وإصلاح الأسلحة الأوكرانية في مؤسسات الدفاع، وتعطل عمليات نقل المعدات العسكرية للجيش الأوكراني، بما فيها تلك الأجنبية الصنع، بالسكك الحديدية، كما عرقل نقل التعزيزات إلى مناطق القتال.

وشدد التقرير على أن الهجمات الصاروخية لم تستهدف العاصمة كييف.

وفيما يتعلق بالتطورات الميدانية على جبهات القتال، قالت الدفاع الروسية إن قواتها نفذت عمليات هجومية على محور كراسني ليمان، حيث تقدمت إلى خطوط قتال أكثر ملاءمة ومواقع جديدة، بينما تم هناك القضاء على أكثر من 80 جنديا أوكرانيا وتدمير دبابتين.

وحسب التقرير، فإن القوات الروسية تواصل العمليات الهجومية بنجاح على محور دونيتسك، حيث تم صد محاولة القوات الأوكرانية لتنفيذ هجوم مضاد، وقتل هناك أكثر من 60 جنديا أوكرانيا خلال يوم.

على محور كوبيانسك (شمال لوغانسك) تم إحباط هجوم للقوات الأوكرانية وتصفية ما يصل إلى 65 جنديا أوكرانيا، بينما قام العدو بمحاولة فاشلة لاستعادة المواقع المفقودة سابقا على محور جنوب دونيتسك، وبلغت خسائره هناك أكثر من 30 فردا بين قتيل وجريح.

وفي أبرز التطورات الأخرى لليوم الماضي، ضربت القوات الروسية 4 مراكز قيادة للجيش الأوكراني، ونقطة انتشار مؤقت للمرتزقة الأجانب في منطقة خاركوف، ودمرت ثلاثة مستودعات لأسلحة الصواريخ والمدفعية والذخيرة في منطقة زابوروجيه.

وأُسقطت طائرة أوكرانية من طراز “ميغ-29” في دونيتسك، فيما دمرت الدفاعات الجوية الروسية 6 طائرات بدون طيار معادية، إضافة إلى اعتراض 15 قذيفة من راجمات لبصواريخ “هيمارس” “أوراغان” وصاروخين أمريكيين مضادين للرادار من طراز HARM.

وبلغ مجموع ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة 340 طائرة، و180 مروحية، و 2634 طائرة بدون طيار، و391 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و7010 دبابات ومدرعات أخرى، و910 راجمات صواريخ، و3662 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، و7484 مركبة عسكرية خاصة.
مصدر : وكالات
رقم : 1028882
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قائد الثورة الاسلامية يؤكد ضرورة السعي لمعالجة حالات الضعف الثقافي
قائد الثورة الاسلامية يؤكد ضرورة السعي لمعالجة حالات الضعف الثقافي
‘‘إسرائيل‘‘ وكابوس شيرين أبو عاقلة
6 كانون الأول 2022
نظام آل خليفة يبيع شرفه للصهاينة
نظام آل خليفة يبيع شرفه للصهاينة
6 كانون الأول 2022
إن لم يكن ‘‘التطبيع خيانة‘‘ للقضية الفلسطينية.. فما هي الخيانة؟
إن لم يكن ‘‘التطبيع خيانة‘‘ للقضية الفلسطينية.. فما هي الخيانة؟
6 كانون الأول 2022
المرأة السعودية... من واقع تكثيف القمع إلى سراب الإصلاحات الاجتماعية
المرأة السعودية... من واقع تكثيف القمع إلى سراب الإصلاحات الاجتماعية
6 كانون الأول 2022
تصاعد حدة المقاومة الشعبية في الضفة الغربية بدعم من نيران صواريخ المقاومة
تصاعد حدة المقاومة الشعبية في الضفة الغربية بدعم من نيران صواريخ المقاومة
6 كانون الأول 2022
نفاق أمريكي أوروبي ..الكيل بمكيالين
نفاق أمريكي أوروبي ..الكيل بمكيالين
5 كانون الأول 2022
قيس سعيد في رحلة إلى السعودية.. مطالبات بوضع الطبيبة التونسية المحتجزة في السعودية على جدول أعماله
قيس سعيد في رحلة إلى السعودية.. مطالبات بوضع الطبيبة التونسية المحتجزة في السعودية على جدول أعماله
5 كانون الأول 2022
نتائج تولي الفاشيّ سموتريتس مسؤولية إدارة شؤون الفلسطينيين بالضفّة الغربيّة
نتائج تولي الفاشيّ سموتريتس مسؤولية إدارة شؤون الفلسطينيين بالضفّة الغربيّة
5 كانون الأول 2022
ما هي شروط دمشق للمصالحة مع أنقرة؟
ما هي شروط دمشق للمصالحة مع أنقرة؟
5 كانون الأول 2022
انخفاض مخزون الاسلحة وتطلع الولايات المتحدة لأسلحة الدول العربية
انخفاض مخزون الاسلحة وتطلع الولايات المتحدة لأسلحة الدول العربية
5 كانون الأول 2022
القضية الفلسطينية حيّة في قلوب الشعب البحريني المقاوم.. رفض شعبي لزيارة رئيس الصهاينة إلى المنامة
القضية الفلسطينية حيّة في قلوب الشعب البحريني المقاوم.. رفض شعبي لزيارة رئيس الصهاينة إلى المنامة
5 كانون الأول 2022
الأزهر يصفع ‘‘إسرائيل‘‘.. تاريخ استعماريّ وحقيقة إجراميّة
الأزهر يصفع ‘‘إسرائيل‘‘.. تاريخ استعماريّ وحقيقة إجراميّة
3 كانون الأول 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
‘‘إسرائيل‘‘ وكابوس شيرين أبو عاقلة
نظام آل خليفة يبيع شرفه للصهاينة
إن لم يكن ‘‘التطبيع خيانة‘‘ للقضية الفلسطينية.. فما هي الخيانة؟
المرأة السعودية... من واقع تكثيف القمع إلى سراب الإصلاحات الاجتماعية