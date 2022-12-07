رصد 51 خرقا لقوى العدوان في الحديدة اليمنية

اسلام تايمز (اليمن) - أعلنت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق في الحديدة غربي العاصمة صنعاء، مساء اليوم الثلاثاء "رصد 51 خرقاً لقوى العدوان في الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.".