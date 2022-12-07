اصابات في نابلس ورام الله.. حملة اعتقالات في الضفة

وأفادت مصادر صحفية نقلا عن مصادر طبية باصابة 3 مواطنين، احدهم بالرصاص الحي بشكل سطحي بالرأس والظهر ونقل الى مستشفى رفيديا لتلقي العلاج، بينما أصيب مواطنان آخران بشظايا وتم تقديم الاسعاف لهما ميدانيا.



كما شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين، من مناطق متفرقة بالضفة والقدس طالت اكثر من 10 مواطنين.



واقتحم جيش الاحتلال مدن نابلس والقدس ورام الله وبيت لحم والخليل.



وأفادت وزارة الصحة بإصابة شاب بالرصاص الحي في الصدر والحوض والفخذ خلال عدوان الاحتلال على كفر عين شمال غرب رام الله، ووصفت إصابته بين المتوسطة والخطيرة.



وفي سياق اخر، زعم جيش الاحتلال تعرض قواته لإطلاق نار قرب بلدة النبي صالح برام الله دون اصابات.



واعتقلت قوات الاحتلال ستة شبان من قرية بيت دقو شمال غرب القدس وهم: قاسم محمد ناجي داود، ومحمد أحمد ناجي داود، وسعيد مصطفى اسبيتان داود، ومؤمن مصطفى سرحان مرار، ومظفر مشهور اسبيتان داود، وكرم حاتم ريان، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.



كما اعتقلت 4 مواطنين من بيت لحم هم: الأسيرين المحررين أحمد خالد عساكرة من قرية العساكرة، وإبراهيم عيسى العروج، وموسى محمد موسى أبو مفرح، وعيسى منير العروج، من بلدة تقوع شرق المحافظة.