هيئة الحشد الشعبي تعلن استشهاد مقاتل بانفجار شرقي صلاح الدين

وقالت الهيئة في بيان لها إنها "تزف الشهيد البطل (يونس شويش) أحد منتسبي اللواء 52 بالحشد الشعبي الذي ارتقى إثر انفجار عبوة ناسفة أثناء أداء الواجب في جزيرة العيث شرق محافظة صلاح الدين".



وأضاف، أن "الانفجار الإرهابي أدى أيضا الى إصابة أحد مقاتلي اللواء 52 ومنتسب في مديرية الهندسة العسكرية في هيئة الحشد الشعبي".



وتقدمت الهيئة "بخالص العزاء وصادق المواساة إلى ذوي الشهيد، سائلةً المولى القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان ويتفضل على الجرحى بالشفاء العاجل".



وأكدت أن "العمليات الإرهابية الغادرة لفلول عصابات داعش لن تنال من عزيمة مقاتلينا الأبطال الذين يسهرون على أمن مدننا واستقرارها وإنهاء أي تهديد إرهابي في أي شبر من وطننا الحبيب".