الصفحة الرئيسية
0
الخميس 8 كانون الأول 2022 ساعة 08:52

الرئيس التونسي يصل السعودية للمشاركة في القمة العربية- الصينية

الرئيس التونسي يصل السعودية للمشاركة في القمة العربية- الصينية
وقال البيان إن سعيد سيجري زيارة إلى السعودية في الفترة بين 8 إلى 10 كانون الأول الجاري، على ما نقلت قناة "نسمة" المحلية.

وأضاف البيان أن الزيارة تأتي تلبية لدعوة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، حيث من المقرر أن يشارك سعيد خلالها في القمة العربية- الصينية الأولى.

وفي وقت سابق من أمس الأربعاء، وصل الرئيس الصيني إلى السعودية، في زيارة رسمية تستمر لمدة يومين، يلتقي خلالها الملك السعودي وولي عهده محمد بن سلمان.

وتشهد زيارة شي جين بينغ عقد قمة سعودية - صينية، وقمة صينية - خليجية، وقمة عربية - صينية، بمشاركة عدد من قادة دول مجلس التعاون والدول العربية.

وكانت آخر زيارة أجراها الرئيس الصيني إلى السعودية في 2016.
مصدر : وكالات
رقم : 1029112
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رفضٌ أمريكيّ لمقاضاة ‘‘إسرائيل‘‘ في جريمة شيرين أبو عاقلة.. أسبابه ودلالاته؟
رفضٌ أمريكيّ لمقاضاة ‘‘إسرائيل‘‘ في جريمة شيرين أبو عاقلة.. أسبابه ودلالاته؟
لماذا الصهاينة منبوذون حتی في المجتمعات الغربية؟
لماذا الصهاينة منبوذون حتی في المجتمعات الغربية؟
8 كانون الأول 2022
طريق نتنياهو الصعب لإقامة علاقات دبلوماسية مع الرياض
طريق نتنياهو الصعب لإقامة علاقات دبلوماسية مع الرياض
7 كانون الأول 2022
النظام البحريني شريك أساسي في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني
النظام البحريني شريك أساسي في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني
7 كانون الأول 2022
‘‘المقاومة الشعبيّة‘‘ ىعنوان المرحلة في فلسطين
‘‘المقاومة الشعبيّة‘‘ ىعنوان المرحلة في فلسطين
7 كانون الأول 2022
غضب شعبي في السعودية.. المجتمع المحافظ يقف في وجه الأمير والانحطاط الأخلاقي
غضب شعبي في السعودية.. المجتمع المحافظ يقف في وجه الأمير والانحطاط الأخلاقي
7 كانون الأول 2022
بحبرٍ ‘‘إسرائيلي‘‘ يوقع قيس سعيد على بروتوكول مدريد.. شعار ‘‘التطبيع خيانة‘‘ قيد النسيان
بحبرٍ ‘‘إسرائيلي‘‘ يوقع قيس سعيد على بروتوكول مدريد.. شعار ‘‘التطبيع خيانة‘‘ قيد النسيان
7 كانون الأول 2022
قائد الثورة الاسلامية يؤكد ضرورة السعي لمعالجة حالات الضعف الثقافي
قائد الثورة الاسلامية يؤكد ضرورة السعي لمعالجة حالات الضعف الثقافي
6 كانون الأول 2022
‘‘إسرائيل‘‘ وكابوس شيرين أبو عاقلة
6 كانون الأول 2022
نظام آل خليفة يبيع شرفه للصهاينة
نظام آل خليفة يبيع شرفه للصهاينة
6 كانون الأول 2022
إن لم يكن ‘‘التطبيع خيانة‘‘ للقضية الفلسطينية.. فما هي الخيانة؟
إن لم يكن ‘‘التطبيع خيانة‘‘ للقضية الفلسطينية.. فما هي الخيانة؟
6 كانون الأول 2022
المرأة السعودية... من واقع تكثيف القمع إلى سراب الإصلاحات الاجتماعية
المرأة السعودية... من واقع تكثيف القمع إلى سراب الإصلاحات الاجتماعية
6 كانون الأول 2022
تصاعد حدة المقاومة الشعبية في الضفة الغربية بدعم من نيران صواريخ المقاومة
تصاعد حدة المقاومة الشعبية في الضفة الغربية بدعم من نيران صواريخ المقاومة
6 كانون الأول 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
رفضٌ أمريكيّ لمقاضاة ‘‘إسرائيل‘‘ في جريمة شيرين أبو عاقلة.. أسبابه ودلالاته؟
لماذا الصهاينة منبوذون حتی في المجتمعات الغربية؟
طريق نتنياهو الصعب لإقامة علاقات دبلوماسية مع الرياض
النظام البحريني شريك أساسي في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني