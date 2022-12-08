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الخميس 8 كانون الأول 2022 ساعة 10:07

بوتين: النزاع في أوكرانيا سيكون طويلا

بوتين: النزاع في أوكرانيا سيكون طويلا
من موسكو خرج الرئيس روسي فلاديمير بوتين ليؤكد أن النزاع في أوكرانيا طويل، رغبة إشادته بما سماها بالنتائج المهمة التي تحققت، في إشارة إلى إعلانه ضم أربع مناطق أوكرانية إلى أراضي بلاده.

وأضاف بوتين أن خطر اندلاع حرب نووية يتصاعد، موضحا أن روسيا تعتبر أسلحة الدمار الشامل وسيلة حماية.

وفيما يتعلق بحقيقة أن روسيا لن تكون البادئة باستخدامها تحت أي ظرف من الظروف أكد أن موسكو تعتبر هذه الأسلحة ضمن ما يسمى بالضربة الانتقامية، أي أنها ستقوم بالرد عندما يتم ضربها بها.

وصرح بوتين قائلاً إن: "الأسلحة النووية الأميركية موجودة بأعداد كبيرة في القارة الأوروبية، ونحن لن نقدم سلاحاً نووياً لأحد وسوف لن نقدمه، لكن بالطبع سنحمي حلفاءنا بكل الوسائل المتاحة لدينا إذا تطلب الأمر، ولدينا استراتيجية لاستخدام وسائل الحماية، ونحن نعتبر أسلحة الدمار الشامل كوسيلة للحماية."

هذه التصريحات تأتي في وقت شهدت فيه رقعة الحرب تطورات الجديدة بعد أن استهدفت مسيرة مهبطاً للطائرات في منطقة كورسك الروسية المحاذية لأوكرانيا.

والهجوم سبقه إعلان وزارة الدفاع الروسية أن نظام كييف حاول ضرب قاعدة ياغيليفو الجوية في منطقة ريازان وقاعدة إنغلز الجوية في منطقة ساراتوف باستخدام مسيرات سوفياتية الصنع.

أما واشنطن فقد أكدت أنها لا تساعد أوكرانيا أو تشجعها على ضرب العمق الروسي، وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس إن الولايات المتحدة لا تساعد وتشجع أوكرانيا على الهجوم خارج حدودها، وإن ما تقدمه لأوكرانيا هو ما تحتاجه للدفاع عن نفسها داخل أراضيها.

وأضاف برايس أنه ليس هناك ما يؤكد مسؤولية كييف عن الهجمات التي تعرضت لها قواعد عسكرية روسية تبعد مئات الكيلومترات عن الحدود مع أوكرانيا.
مصدر : وكالات
رقم : 1029120
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