ضبط 3 أطنان من المخدرات في سيستان وبلوجستان جنوب شرقي إيران

وأوضح "العميد محمد قنبري" في تصريح إعلامي اليوم الخميس، أن قوات الشرطة التابعة لقيادة الأمن الداخلي في سيستان وبلوجستان، تمكنت من القضاء على هاتين العصابتين في مقاطعتي إيرانشهر وخاش، ومنع تهريب حمولة كبيرة من المخدرات لتدمير حياة الشبان والأسر في البلاد.



وأضاف أنه بعد الاشباكات المسلحة بين قوات الشرطة وعناصر العصابتين، تم القبض عليهم جميعا والبالغ عددهم 9 مهربين؛ ومصادرة كميات ملفتة من الأسلحة والمعدات القتالية و5 عربات.



وختم القائد الأمني أنه تم خلال هذه العملية النوعية ضبط ما يبلغ 3 أطنان من المخدرات؛ وذلك في إنجاز لم يسبق له نظير على مدى الأشهر الأخيرة في محافظة سيستان وبلوجستان.