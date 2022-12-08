تغليظ عقوبة ناشط حقوقي في السعودية قبيل انتهاء محكوميته

وكتب الباحث في المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، "عادل السعيد"، في تغريدة اليوم: "صدور حكم جديد بحق المدافع عن حقوق الإنسان #محمد_الربيعة يقضي بسجنه لمدة ١٧ عاما.