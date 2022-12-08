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الخميس 8 كانون الأول 2022 ساعة 18:12
تغليظ عقوبة ناشط حقوقي في السعودية قبيل انتهاء محكوميته
وكتب الباحث في المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، "عادل السعيد"، في تغريدة اليوم: "صدور حكم جديد بحق المدافع عن حقوق الإنسان #محمد_الربيعة يقضي بسجنه لمدة ١٧ عاما.
مصدر :
وكالات
رقم :
1029183
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