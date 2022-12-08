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الخميس 8 كانون الأول 2022 ساعة 18:14

حزب الله:لا يجوز أن نغفل للحظةٍ واحدة عن الخطر الصهیونی على لبنان

حزب الله:لا يجوز أن نغفل للحظةٍ واحدة عن الخطر الصهیونی على لبنان
و قال خلال لقائة اليوم الخميس في الضاحية الجنوبية لبيروت ما يجري من عدوان مستمر على أهلنا في فلسطين وما يُعانيه الشعب الفلسطيني على مسمع ومرأى العالم، يدعونا الى اليقظة والتنبه لمخاطر هذا العدو.

و قال أن لا غنى لنا عن الحوار في لبنان وهذا قدر اللبنانيين. فجمال لبنان بتنوعه الطائفي والمذهبي، إذا ابتعد المسؤولون عن الطائفية المقيتة والعصبيات المذهبية.
ولفت الى ان الوحدة الداخلية هي الاولوية ويجب الالتزام بها كي يتحقق الإستقرار الأمني. ففقدان الأمن يُلحق ضرراً هائلاً بكلً المكونات الوطنية، فلا تعايش ولا استقرار ولا اقتصاد من دونه. كما اننا نحتاج إلى النمو الإقتصادي من خلال الإبتعاد عن الكيد السياسي في معالجة الأوضاع الإقتصادية التي تُلامس وجع الناس وخصوصا الأوضاع الصحية ومعالجة مشكلة الأمراض المستعصية.

وختم: في الداخل يدنا ممدودة الى الحوار واليد الأخرى على الزناد لمواجهة المخاطر الحقيقية التي يُمكن أن تمّس اللبنانيين، وحينها نحن جاهزون للوقوف والدفاع عن كلِّ شبر من لبنان من دون التمييز بين طائفة وأخرى ولا بين منطقة وأخرى، هذه عقيدتنا وهذا نهجنا وهذا ما قمنا به من خلال مواجهة العدوين التكفيري والإسرائيلي.
مصدر : وكالات
رقم : 1029185
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