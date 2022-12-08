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الخميس 8 كانون الأول 2022 ساعة 18:38

النخالة: من المحزن أن نرى من يتودد إلى الاحتلال فيما يملأ دمنا الأرض

النخالة: من المحزن أن نرى من يتودد إلى الاحتلال فيما يملأ دمنا الأرض
وفي كلمة له خلال مهرجان إحياء ذكرى انطلاقة الجبهة الشعبية الـ55 ، قال النخالة: "من المحزن أن نرى من يتودد إلى الاحتلال ويتقرب منه فيما يملأ دمنا الأرض، وبسبب التودد إلى الاحتلال تزداد جرائمه ويخرج علينا غلاته ليمعنوا في قتلنا".

واضاف: "فلنغادر الحزبية القاتلة التي تستنزف طاقات أبنائنا وتستنزف أخلاقهم وأحلامهم، وأطالب كل أبناء شعبنا بمغادرة المعارك الوهمية على وسائل التواصل الاجتماعي التي لا تخدم إلا العدو".

وصرح: "ألا يكفي شعبنا ومقاومته عداء المقاومة والمجاهدين من قبل أجهزة أمن العدو؟ ونحن نعلم أن كثيرًا من الدول وعلى رأسها دولة الاحتلال وأجهزتها الأمنية في العالم تريد تحطيم الإرادة الفلسطينيّة، وتحطيم الفعل الفلسطيني المقاومة".

وأكد: "نعلم أن الكثير من الدول على امتداد عالمنا وأجهزتها الأمنية لا تريد أن تسمع بفلسطين ولا بمقاومة الشعب الفلسطيني، وهذا كله لصالح العدو وهيمنته على المنطقة، ورغم أن دمنا يملأ الأرض ويلطخ ملابس القتلة الصهاينة".

وقال النخالة: "يجتمع أبناء شعبنا في مناسبة انطلاقة إخوتنا في الجبهة الشعبية ليؤكدوا أنهم ما زالوا يقاتلون لأجل حقوقهم، فلنجعل من كل مناسبة يوما لفلسطين ويوما للشهداء الذين سبقونا على طريق العزة والمقاومة".

وأحيت الجبــهــة الشـعبــيـــة لتحرير فلسطين اليوم الخميس ذكرى انطلاقتها الـ55 بمهرجان جماهيري حاشد بساحة الكتيبة وسط مدينة غزة.
مصدر : وكالات
رقم : 1029190
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