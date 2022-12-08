موسكو وواشنطن تعلنان عن صفقة تبادل السجناء

وقال بايدن عبر "تويتر": "قبل لحظات تحدثت مع بريتني غرينر. إنها بأمان وهي على متن طائرة في طريقها إلى الولايات المتحدة". وأضاف أن "معنوياتها مرتفعة" لكنها تحتاج إلى الوقت والخصوصية لتجاوز "الصدمة".



ولفت الرئيس الأميركي إلى أن بلاده لم تنجح بعد في الإفراج عن العسكري السابق بول ويلن المسجون في روسيا.



وقالت وزارة الخارجية الروسية عبر "تليغرام": "في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2022، في مطار أبوظبي، اكتملت بنجاح إجراءات مبادلة المواطن الروسي فيكتور بوت بالمواطنة الأميركية بريتني غرينر، واللذين كانا على التوالي يقضيان عقوبتين في سجنين في الولايات المتحدة وروسيا".



وأشارت موسكو إلى أنها كانت تتفاوض "منذ فترة طويلة" مع واشنطن للإفراج عن فيكتور بوت الذي كان يقضي حكما بالسجن 25 عاما.



إلى ذلك، أعلنت وزارتا الخارجية الإماراتية والسعودية في بيان مشترك، نجاح الوساطة الإماراتية السعودية المشتركة للإفراج وتبادل مسجونين اثنين بين واشنطن وموسكو.



وأكد البيان، وصول غرينر إلى أبوظبي على متن طائرة خاصة من موسكو بعد إطلاق السلطات الروسية سراحها.



وفي أوائل أغسطس/ آب الماضي، حكمت محكمة روسية على نجمة كرة السلة الأميركية بريتني غرينر بالسجن تسع سنوات بتهمة تهريب المخدرات.



وأوقفت غرينر في فبراير/ شباط في مطار موسكو، وبحوزتها عبوات سجائر إلكترونية تحتوي على سائل من القنب الهندي. وأقرّت غرينر بحيازتها هذه المادة، مؤكدة أنها أتت بها إلى روسيا عن طريق الخطأ، وأنها تستخدمها بطريقة شرعية في الولايات المتحدة لتخفيف الآلام.



وأعلنت واشنطن في وقت سابق أنها قدمت "عرضاً مهماً وجدياً" لموسكو للإفراج عن غرينر وأميركي آخر معتقل في روسيا هو بول ويلان الذي يقضي عقوبة بالسجن 16 عاما بتهمة التجسس.