الصفحة الرئيسية
0
الخميس 8 كانون الأول 2022 ساعة 20:54

اعلامي عربي لابن سلمان: تمسك بحبل الله قبل حبل امريكا والصين

اعلامي عربي لابن سلمان: تمسك بحبل الله قبل حبل امريكا والصين
وكتب الاعلامي التونسي ورئيس قناة المستقلة في لندن "محمد الهاشمي الحامدي" في تغريدة على تويتر:

"تمسك بحبل الله أولا يا ابن سلمان قبل حبل الصين أو أمريكا. راع حرمة البلاد التي تحكمها وأفرج عن مساجين الرأي ولا تظلم ولا تطغى".

وفي السياق، كشفت وكالة بلومبيرغ ان وجود الرئيس الصيني في الرياض ليس لإثبات ادعاءات ابن سلمان بالأهمية الإقليمية للرياض خلافا لما يروج له النظام السعودي واعلامه.

وقالت الوكالة في مقال : في عهد ابن سلمان لم تعد السعودية تقدم حلولاً لأزمات المنطقة الكبرى أو التي تخص العالم الإسلامي، حتى أنه لا يحاول قيادة العالم العربي.

واضاف: بعيداً عن المبالغات التي تروّج لها الحكومة السعودية؛ بأن ابن سلمان عبقري في السياسة الخارجية يجب أن يدركوا بأن تأثيره الحقيقي ينحصر في قدرته على التلاعب بإمدادات النفط فقط، وحتى هذا الأمر لا يمكنه القيام به وحده، إلا بالتنسيق مع منتجي أوبك الآخرين وروسيا.

مشيرا الى ان جهود ابن سلمان في السياسة الخارجية لملفات الشرق الأوسط؛ أظهرت ضعفاً كبيراً في القيادة، لقد كانت معظم خطواته؛ مجرد ردود أفعال، ومحدودة الطموح.

وتابع: يريد ابن سلمان أن يظهر في صورة جماعية مع زعماء أقليميين وعالميين؛ فقط لإظهار أن حكومته تحتفظ بسلطتها التقليدية في عقد اجتماعات ومؤتمرات تضم الدول العربية.

فالرواية التي يروّج لها نظام ابن سلمان؛ هي أن السعودية فازت بالدور الرائد في الشؤون الإقليمية، من خلال الابتعاد عن اعتمادها الطويل على أمريكا، لكن هذه الرواية لن تصمد طويلاً أمام الحقيقة الدقيقة.
مصدر : وكالات
رقم : 1029199
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الأمم المتحدة تنتقد سلوك آل خليفة العنصري.. ولكن ما الفائدة؟!
الأمم المتحدة تنتقد سلوك آل خليفة العنصري.. ولكن ما الفائدة؟!
مجموعة ‘‘عرين الأسود‘‘ تقلق الأمن الصهيوني و تتصدر مشهد المقاومة.. ما هي الدلالات؟
8 كانون الأول 2022
دول عربية تصرُ على التطبيع المجاني مع الاحتلال
دول عربية تصرُ على التطبيع المجاني مع الاحتلال
8 كانون الأول 2022
رفضٌ أمريكيّ لمقاضاة ‘‘إسرائيل‘‘ في جريمة شيرين أبو عاقلة.. أسبابه ودلالاته؟
رفضٌ أمريكيّ لمقاضاة ‘‘إسرائيل‘‘ في جريمة شيرين أبو عاقلة.. أسبابه ودلالاته؟
8 كانون الأول 2022
لماذا الصهاينة منبوذون حتی في المجتمعات الغربية؟
لماذا الصهاينة منبوذون حتی في المجتمعات الغربية؟
8 كانون الأول 2022
طريق نتنياهو الصعب لإقامة علاقات دبلوماسية مع الرياض
طريق نتنياهو الصعب لإقامة علاقات دبلوماسية مع الرياض
7 كانون الأول 2022
النظام البحريني شريك أساسي في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني
النظام البحريني شريك أساسي في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني
7 كانون الأول 2022
‘‘المقاومة الشعبيّة‘‘ ىعنوان المرحلة في فلسطين
‘‘المقاومة الشعبيّة‘‘ ىعنوان المرحلة في فلسطين
7 كانون الأول 2022
غضب شعبي في السعودية.. المجتمع المحافظ يقف في وجه الأمير والانحطاط الأخلاقي
غضب شعبي في السعودية.. المجتمع المحافظ يقف في وجه الأمير والانحطاط الأخلاقي
7 كانون الأول 2022
بحبرٍ ‘‘إسرائيلي‘‘ يوقع قيس سعيد على بروتوكول مدريد.. شعار ‘‘التطبيع خيانة‘‘ قيد النسيان
بحبرٍ ‘‘إسرائيلي‘‘ يوقع قيس سعيد على بروتوكول مدريد.. شعار ‘‘التطبيع خيانة‘‘ قيد النسيان
7 كانون الأول 2022
قائد الثورة الاسلامية يؤكد ضرورة السعي لمعالجة حالات الضعف الثقافي
قائد الثورة الاسلامية يؤكد ضرورة السعي لمعالجة حالات الضعف الثقافي
6 كانون الأول 2022
‘‘إسرائيل‘‘ وكابوس شيرين أبو عاقلة
6 كانون الأول 2022
نظام آل خليفة يبيع شرفه للصهاينة
نظام آل خليفة يبيع شرفه للصهاينة
6 كانون الأول 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الأمم المتحدة تنتقد سلوك آل خليفة العنصري.. ولكن ما الفائدة؟!
رفضٌ أمريكيّ لمقاضاة ‘‘إسرائيل‘‘ في جريمة شيرين أبو عاقلة.. أسبابه ودلالاته؟
لماذا الصهاينة منبوذون حتی في المجتمعات الغربية؟