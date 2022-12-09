الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 9 كانون الأول 2022 ساعة 08:55

طهران تدعو أوروبا الی التوقف عن استضافة ودعم وتشجیع الإرهابیین

طهران تدعو أوروبا الی التوقف عن استضافة ودعم وتشجیع الإرهابیین
وفي سلسلة تغريدات لها، مساء الخميس، طالبت وزارة الخارجية، ردا على التغريدات التدخلية لبعض الدول والمسؤولين الأوروبيين، هذه الدول بالكف عن استضافة ودعم وتشجيع الإرهابيين.

وجاء في صفحة وزارة الخارجية على موقع "تويتر": "في تعاملها مع أعمال الشغب ، مارست إيران أقصى درجات ضبط النفس ، وعلى عكس الكثير من الأنظمة الغربية التي تسيء حتى الى سمعة المحتجين السلميين وتقمعهم بعنف، فقد استخدمت اساليب متناسبة وقياسية ضد اعمال الشغب . هذا الامر ينطبق ايضا على العملية القضائية، لكن الامن العام خط أحمر. لا يمكن التسامح مع الهجوم المسلح والتخريب ، حتى بالنسبة للأنظمة الغربية التي وجدت فرصة لتوجه الخطاب الى إيران بنفاق. يجب على الغرب بدلا من إظهار عدم نزاهته ان يتوقف عن استضافة ودعم وتشجيع الإرهابيين".
مصدر : وكالات
رقم : 1029261
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الأمم المتحدة تنتقد سلوك آل خليفة العنصري.. ولكن ما الفائدة؟!
الأمم المتحدة تنتقد سلوك آل خليفة العنصري.. ولكن ما الفائدة؟!
مجموعة ‘‘عرين الأسود‘‘ تقلق الأمن الصهيوني و تتصدر مشهد المقاومة.. ما هي الدلالات؟
8 كانون الأول 2022
دول عربية تصرُ على التطبيع المجاني مع الاحتلال
دول عربية تصرُ على التطبيع المجاني مع الاحتلال
8 كانون الأول 2022
رفضٌ أمريكيّ لمقاضاة ‘‘إسرائيل‘‘ في جريمة شيرين أبو عاقلة.. أسبابه ودلالاته؟
رفضٌ أمريكيّ لمقاضاة ‘‘إسرائيل‘‘ في جريمة شيرين أبو عاقلة.. أسبابه ودلالاته؟
8 كانون الأول 2022
لماذا الصهاينة منبوذون حتی في المجتمعات الغربية؟
لماذا الصهاينة منبوذون حتی في المجتمعات الغربية؟
8 كانون الأول 2022
طريق نتنياهو الصعب لإقامة علاقات دبلوماسية مع الرياض
طريق نتنياهو الصعب لإقامة علاقات دبلوماسية مع الرياض
7 كانون الأول 2022
النظام البحريني شريك أساسي في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني
النظام البحريني شريك أساسي في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني
7 كانون الأول 2022
‘‘المقاومة الشعبيّة‘‘ ىعنوان المرحلة في فلسطين
‘‘المقاومة الشعبيّة‘‘ ىعنوان المرحلة في فلسطين
7 كانون الأول 2022
غضب شعبي في السعودية.. المجتمع المحافظ يقف في وجه الأمير والانحطاط الأخلاقي
غضب شعبي في السعودية.. المجتمع المحافظ يقف في وجه الأمير والانحطاط الأخلاقي
7 كانون الأول 2022
بحبرٍ ‘‘إسرائيلي‘‘ يوقع قيس سعيد على بروتوكول مدريد.. شعار ‘‘التطبيع خيانة‘‘ قيد النسيان
بحبرٍ ‘‘إسرائيلي‘‘ يوقع قيس سعيد على بروتوكول مدريد.. شعار ‘‘التطبيع خيانة‘‘ قيد النسيان
7 كانون الأول 2022
قائد الثورة الاسلامية يؤكد ضرورة السعي لمعالجة حالات الضعف الثقافي
قائد الثورة الاسلامية يؤكد ضرورة السعي لمعالجة حالات الضعف الثقافي
6 كانون الأول 2022
‘‘إسرائيل‘‘ وكابوس شيرين أبو عاقلة
6 كانون الأول 2022
نظام آل خليفة يبيع شرفه للصهاينة
نظام آل خليفة يبيع شرفه للصهاينة
6 كانون الأول 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الأمم المتحدة تنتقد سلوك آل خليفة العنصري.. ولكن ما الفائدة؟!
رفضٌ أمريكيّ لمقاضاة ‘‘إسرائيل‘‘ في جريمة شيرين أبو عاقلة.. أسبابه ودلالاته؟
لماذا الصهاينة منبوذون حتی في المجتمعات الغربية؟