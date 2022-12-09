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الجمعة 9 كانون الأول 2022 ساعة 14:00
خطيب صلاة الجمعة: على المدراء ان يتحلوا بالتقوى
واضاف حجة الاسلام محمدحسن ابوترابي فرد ان ولاية الفقيه هي ادارة العلم والعدالة بشكل متزامن مؤكد ان تحلي جميع المدراء خاصة كبار المدراء بالتقوى والعلم يشكل العنصر الاساس لمنع الاضرار الناجمة عن القدرة في النظام الاسلامي.
مصدر :
قناة العالم
رقم :
1029299
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