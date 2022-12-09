ايران لا تتدخل في شؤون لبنان الداخلية ومنها ملف رئاسة الجمهورية

وأمل اماني في مقابلة مع تلزيون المنار، أن يكون لبنان قوياً ومنتصراً في أمنه واستقراره واقتصاده، وتمنى أن تكون مهمته في خدمة لبنان وإيران والعمل على أن يكون لبنان قوياً برؤسائه ومؤسساته، مؤكداً أن الجمهورية الإسلامية تدعم الكل في لبنان ووفق الأعراف الموجودة في لبنان.



وأشار أماني إلى أنإيران طبعاً تدعم المقاومة التي سببت للبنان أن يستفيد من ثروته ، وهذا ثمرته لكل الأطياف اللبنانية من الجنوب إلى الشمال ومن الشرق إلى الغرب، وأضاف أن اللقاءات مع الشخصيات المختلفة مرتبطة بالتعاون الثنائي بين لبنان وإيران وليست في إطار الأحداث المختلفة، وتناول اللقاء التعارفي مع البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي الذي تم على الرغم من بعض الملاحظات لدى بكركي، ولكن اللقاء كان إيجابياً وخارج المواضيع التي تثير الإشكالات.



وفي موضوع هبة الفيول الإيراني إلى لبنان، قال السفير الإيراني إن: الموضوع أخذ وقتاً طويلاً، وبالنسبة لطهران فإن الأمر منتهي بعدم استطاعة الحكومة اللبنانية قبول هذه الهبة، واعتبر أن عدم قدرة لبنان الرسمي على أخذ الهبة ليست مقتصرة على الفيول، بل إن إيران عرضت بناء معملين للكهرباء منذ عشر سنوات تقريباً لكن لأسباب مرتبطة بالانسداد في أخذ القرار، ونحن جاهزون عند الطلب، واسف لوجود مشاكل كثيرة في العلاقات الثنائية مرتبطة بأخذ القرار من الجانب الرسمي اللبناني.



وهنأ السفير الإيراني للشعوب العربية والإسلامية وصول منتخب المغرب إلى دور الربع النهائي، واعتبر ما فعله هذا الفريق إنجازاً مهماً، وبارك للشعب المغربي انتصاره في كرة القدم وانتصاره لفلسطين،



وتحدث أماني عن اللقاء الخاص مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الذي كان لديه أسئلة خاصة، وأجاب عن أسئلته حول إيران والأحداث حيث تم شرح الموضوع، ونقل عن جنبلاط شكره لمساهمة حزب الله في ملف ترسيم الحدود البحرية واستلام لبنان لثرواته، ولفت إلى أن هناك الكثير من الأمور المشتركة مع جنبلاط، وكشف أن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي كان مسروراً وسعيداً أن لبنان أخذ حقوقه عن طريق مسيرات حزب الله.



وأوضح أماني أن الموقف الإيراني الرسمي هو أن يكون لبنان قوياً، وأحد أسباب أن يكون لبنان قوياً هو أن يكون الرئيس قوي، ورؤية إيران تجاه لبنان أن لا يكون لبنان ضعيفاً، واضاف أن إيران لا تتدخل أبداً في علاقات لبنان مع أي طرف آخر، ولفت إلى أن العلاقة مع حزب الله أن إيران لا تقول له إفعل أو لا تفعل، وعلاقاتنا موجودة مع كل الأحزاب وهي متينة وبشأن موضوع انتخاب رئيس للجمهورية لا نتدخل أبداً”، مؤكداً أنه لا يوجد أي دليل أو سند أن إيران تتدخل في هذا الشأن على الرغم من تذرع الدول الاخرى بذلك.



وبخصوص الأحداث الأخيرة في الجمهورية الإسلامية، أكد السفير الإيراني أن لا يوجد شيء خاص والتظاهرات السلمية موجودة منذ زمن لأسباب مختلفة، وهناك البرلمان والناس يجتمعون كما في أي دولة في العالم، والأجهزة المخابراتية تروج لوهم سقوط ايران، وأضاف أنهناك عملية تضليل وتحريض على الشغب والتخريب وإحراق المباني ورفع السلاح على المواطنين، وتحدث عن وجود كذب كثير في بث الأرقام عن التظاهرات، وشدد على أن ما تعمل به الدولة الإيرانية هو إبقاء الراحة لأبناء الشعب.