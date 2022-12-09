المشاط يفتتح معرض الشهداء القادة ويزور ضريح الشهيد الصماد

وقرأ المشاط ومعه رئيس هيئة الأركان محمد عبدالكريم الغماري، وقائد اللواء الثالث حرس رئاسي اللواء فؤاد العماد، الفاتحة على أرواح الشهداء الأبرار.



وطاف المشاط ومرافقوه بأجنحة المعرض، منوها بمستوى التنظيم والترتيب للمعرض الذي يبرز تضحيات الشهداء في سبيل الله والدفاع عن الوطن وسيادته واستقلاله.



وعبر عن التحية والإجلال للشهداء العظماء الذين جادوا بأرواحهم من أجل أن ينعم الوطن بالأمن والاستقرار.



إلى ذلك زار المشاط ومرافقوه ضريح رئيس المجلس السياسي الأعلى في الحديدة الشهيد صالح الصماد ومرافقيه، في ميدان السبعين، وقرأوا الفاتحة على أرواحهم وكل شهداء الوطن.



وأشار إلى أهمية إحياء الذكرى السنوية للشهيد بالشكل الذي يليق بمكانة الشهداء الذين سطروا أروع الملاحم البطولية في مواجهة قوى العدوان، وبفضل تضحياتهم تحققت الانتصارات في مختلف الجبهات.