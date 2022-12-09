الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 9 كانون الأول 2022 ساعة 19:44

المشاط يفتتح معرض الشهداء القادة ويزور ضريح الشهيد الصماد

المشاط يفتتح معرض الشهداء القادة ويزور ضريح الشهيد الصماد
وقرأ المشاط ومعه رئيس هيئة الأركان محمد عبدالكريم الغماري، وقائد اللواء الثالث حرس رئاسي اللواء فؤاد العماد، الفاتحة على أرواح الشهداء الأبرار.

وطاف المشاط ومرافقوه بأجنحة المعرض، منوها بمستوى التنظيم والترتيب للمعرض الذي يبرز تضحيات الشهداء في سبيل الله والدفاع عن الوطن وسيادته واستقلاله.

وعبر عن التحية والإجلال للشهداء العظماء الذين جادوا بأرواحهم من أجل أن ينعم الوطن بالأمن والاستقرار.

إلى ذلك زار المشاط ومرافقوه ضريح رئيس المجلس السياسي الأعلى في الحديدة الشهيد صالح الصماد ومرافقيه، في ميدان السبعين، وقرأوا الفاتحة على أرواحهم وكل شهداء الوطن.

وأشار إلى أهمية إحياء الذكرى السنوية للشهيد بالشكل الذي يليق بمكانة الشهداء الذين سطروا أروع الملاحم البطولية في مواجهة قوى العدوان، وبفضل تضحياتهم تحققت الانتصارات في مختلف الجبهات.
رقم : 1029334
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
استعدادات لمراسم تشييع رفات شهداء الدفاع المقدس في مدينة أهواز
استعدادات لمراسم تشييع رفات شهداء الدفاع المقدس في مدينة أهواز
آية الله رئيسي: الدماء النقية لشهداء الأمن زرعت الخيبة لدى العدو
آية الله رئيسي: الدماء النقية لشهداء الأمن زرعت الخيبة لدى العدو
9 كانون الأول 2022
اسلامي: سنعود إلى إلتزامات الإتفاق النووي اذا رفع الحظر
اسلامي: سنعود إلى إلتزامات الإتفاق النووي اذا رفع الحظر
9 كانون الأول 2022
خطوة الحكومة الصهيونية الجادة لضم الضفة الغربية
خطوة الحكومة الصهيونية الجادة لضم الضفة الغربية
9 كانون الأول 2022
هل تنجح حرب ابن سلمان في إضعاف التوازن القبلي في البلاد و تأمين عرشه ؟
هل تنجح حرب ابن سلمان في إضعاف التوازن القبلي في البلاد و تأمين عرشه ؟
9 كانون الأول 2022
الأمم المتحدة تنتقد سلوك آل خليفة العنصري.. ولكن ما الفائدة؟!
الأمم المتحدة تنتقد سلوك آل خليفة العنصري.. ولكن ما الفائدة؟!
8 كانون الأول 2022
مجموعة ‘‘عرين الأسود‘‘ تقلق الأمن الصهيوني و تتصدر مشهد المقاومة.. ما هي الدلالات؟
8 كانون الأول 2022
دول عربية تصرُ على التطبيع المجاني مع الاحتلال
دول عربية تصرُ على التطبيع المجاني مع الاحتلال
8 كانون الأول 2022
رفضٌ أمريكيّ لمقاضاة ‘‘إسرائيل‘‘ في جريمة شيرين أبو عاقلة.. أسبابه ودلالاته؟
رفضٌ أمريكيّ لمقاضاة ‘‘إسرائيل‘‘ في جريمة شيرين أبو عاقلة.. أسبابه ودلالاته؟
8 كانون الأول 2022
لماذا الصهاينة منبوذون حتی في المجتمعات الغربية؟
لماذا الصهاينة منبوذون حتی في المجتمعات الغربية؟
8 كانون الأول 2022
طريق نتنياهو الصعب لإقامة علاقات دبلوماسية مع الرياض
طريق نتنياهو الصعب لإقامة علاقات دبلوماسية مع الرياض
7 كانون الأول 2022
النظام البحريني شريك أساسي في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني
النظام البحريني شريك أساسي في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني
7 كانون الأول 2022
‘‘المقاومة الشعبيّة‘‘ ىعنوان المرحلة في فلسطين
‘‘المقاومة الشعبيّة‘‘ ىعنوان المرحلة في فلسطين
7 كانون الأول 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الأمم المتحدة تنتقد سلوك آل خليفة العنصري.. ولكن ما الفائدة؟!
رفضٌ أمريكيّ لمقاضاة ‘‘إسرائيل‘‘ في جريمة شيرين أبو عاقلة.. أسبابه ودلالاته؟
لماذا الصهاينة منبوذون حتی في المجتمعات الغربية؟