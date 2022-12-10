الصفحة الرئيسية
0
السبت 10 كانون الأول 2022 ساعة 09:10

مواجهات مع الاحتلال تخلّف عشرات الإصابات في مدن الضفة

مواجهات مع الاحتلال تخلّف عشرات الإصابات في مدن الضفة
في نابلس، أفاد الهلال الأحمر، بإصابة 43 مواطنًا خلال المواجهات مع الاحتلال في بيت دجن وأوصرين بنابلس.

وأوضحت مصادر محلية أن طفلًا اًصيب بالرصاص وعدد من المواطنين بالاختناق، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة بيت دجن الأسبوعية المناهضة للاستيطان شرق نابلس.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين المشاركين في المسيرة، ما إلى إصابة طفل بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و12 مواطنا بالاختناق جراء استنشاق الغاز، وفقا للمصادر الطبية.

إلى ذلك، ذكر مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل، أن مواطنا أصيب بالرصاص الحي في اليد وشظايا في الرأس والصدر خلال مواجهات مع الاحتلال في قرية أوصرين جنوب نابلس، ووصف وضعه بالمستقر، وتم نقله لتلقي العلاج إلى مستشفيات نابلس.

وأضاف جبريل بأن خمسة مواطنين آخرين أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و25 مواطنا أصيبوا بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام المسيل للدموع.

وفي كفر قدوم، أصيب ثلاثة مواطنين بالرصاص المعدني، اليوم الجمعة، جراء اعتداء جنود الاحتلال الإسرائيلي على المشاركين في المسيرة الأسبوعية شرق قلقيلية.

وفي الخليل، أصيب شاب بالرصاص الحي والعشرات بالاختناق، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وبينت المصادر المحلية، أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال بمنطقة "الزحلفان" في بلدة بيت أمر، عقب قمع الاحتلال لمسيرة انطلقت من وسط البلدة تنديدا باعتداءات الاحتلال وإغلاقه لمدخل البلدة لليوم الرابع على التوالي، ومنع المواطنين ومركباتهم من العبور.
مصدر : وكالات
رقم : 1029425
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
'كرامة وشهيدا': شعار الذكرى السابعة لاستشهاد الشيخ النمر
تفكيك خليه ارهابية واعتقال عناصرها في مدينة مشهد المقدسة
تفكيك خليه ارهابية واعتقال عناصرها في مدينة مشهد المقدسة
10 كانون الأول 2022
شيء من النفاق الغربي.. عندما تحدد الجغرافيا نوعية الشغب
شيء من النفاق الغربي.. عندما تحدد الجغرافيا نوعية الشغب
10 كانون الأول 2022
استعدادات لمراسم تشييع رفات شهداء الدفاع المقدس في مدينة أهواز
استعدادات لمراسم تشييع رفات شهداء الدفاع المقدس في مدينة أهواز
9 كانون الأول 2022
آية الله رئيسي: الدماء النقية لشهداء الأمن زرعت الخيبة لدى العدو
آية الله رئيسي: الدماء النقية لشهداء الأمن زرعت الخيبة لدى العدو
9 كانون الأول 2022
اسلامي: سنعود إلى إلتزامات الإتفاق النووي اذا رفع الحظر
اسلامي: سنعود إلى إلتزامات الإتفاق النووي اذا رفع الحظر
9 كانون الأول 2022
خطوة الحكومة الصهيونية الجادة لضم الضفة الغربية
خطوة الحكومة الصهيونية الجادة لضم الضفة الغربية
9 كانون الأول 2022
هل تنجح حرب ابن سلمان في إضعاف التوازن القبلي في البلاد و تأمين عرشه ؟
هل تنجح حرب ابن سلمان في إضعاف التوازن القبلي في البلاد و تأمين عرشه ؟
9 كانون الأول 2022
الأمم المتحدة تنتقد سلوك آل خليفة العنصري.. ولكن ما الفائدة؟!
الأمم المتحدة تنتقد سلوك آل خليفة العنصري.. ولكن ما الفائدة؟!
8 كانون الأول 2022
مجموعة ‘‘عرين الأسود‘‘ تقلق الأمن الصهيوني و تتصدر مشهد المقاومة.. ما هي الدلالات؟
8 كانون الأول 2022
دول عربية تصرُ على التطبيع المجاني مع الاحتلال
دول عربية تصرُ على التطبيع المجاني مع الاحتلال
8 كانون الأول 2022
رفضٌ أمريكيّ لمقاضاة ‘‘إسرائيل‘‘ في جريمة شيرين أبو عاقلة.. أسبابه ودلالاته؟
رفضٌ أمريكيّ لمقاضاة ‘‘إسرائيل‘‘ في جريمة شيرين أبو عاقلة.. أسبابه ودلالاته؟
8 كانون الأول 2022
لماذا الصهاينة منبوذون حتی في المجتمعات الغربية؟
لماذا الصهاينة منبوذون حتی في المجتمعات الغربية؟
8 كانون الأول 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الأمم المتحدة تنتقد سلوك آل خليفة العنصري.. ولكن ما الفائدة؟!
رفضٌ أمريكيّ لمقاضاة ‘‘إسرائيل‘‘ في جريمة شيرين أبو عاقلة.. أسبابه ودلالاته؟
لماذا الصهاينة منبوذون حتی في المجتمعات الغربية؟