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السبت 10 كانون الأول 2022 ساعة 09:18

تفكيك خليه ارهابية واعتقال عناصرها في مدينة مشهد المقدسة

تفكيك خليه ارهابية واعتقال عناصرها في مدينة مشهد المقدسة
وأعلنت العلاقات العامة لفيلق الإمام الرضا (عليه السلام) بمحافظة خراسان الرضوية، عن اعتقال خلية إرهابية من جماعة جيش الظلم من قبل جهاز الاستخبارات التابع لقوات حرس الثورة الاسلامية في هذه المحافظة.

وقال البيان: استطاع جهاز الاستخبارات التابع لقوات حرس الثورة الاسلامية في محافظة خراسان الرضوية خلال عملية استخبارات واسعة ومعقدة باسم الشهيد المدافع عن الأمن " حسن براتي" التعرف وتم اعتقال فريق إرهابي من جماعة جيش الظلم كان ينوي القيام بإجراءات أمنية وعمليات إرهابية في مدينة مشهد المقدسة من بينها اعتداء على مكتب المحافظ واغتيال إمام جمعة مشهد.

وقد تم ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات في مخابئ هؤلاء الأشخاص، كما تم التعرف على مساعديهم في المحافظات أخرى وحاليا يخضعون للمراقبة الاستخباراتية.

هذا اعلنت الحرس الثوري الايراني اعتقال خلية مرتبطة بالجماعات المعادية تنتحل شخصية رجال الشرطة في محافظة كيلان شمال البلاد.
رقم : 1029430
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