'كرامة وشهيدا': شعار الذكرى السابعة لاستشهاد الشيخ النمر

وستنطلق فعاليات إحيائها أواخر ديسمبر/كانون الأول 2022، وتستمر إلى العاشر من شهر يناير/ كانون الثاني 2023، حيث ستقام الفعاليات في عدد من البلدان.



وأشار بيان “لقاء” المعارضة في الجزيرة العربية إلى دلالة الشعار لكونه يرمي إلى تعريف الشيخ الشهيد للكرامة، “فهي في نظره حقّ إنساني أسمى لا يملك أحد التصرف فيه، بل هي المبرر لتمسّك الإنسان وتشبثه بالحياة والبقاء، وأن الإنسان لا قيمة له إلا بها”.



وأكد البيان أن الشيخ الشهيد “لطالما كان يربط في خطاباته بين الكرامة والشهادة “نعم قلت أنا الشهيد التالي، والله إنها لكرامة من الله أن أكون شهيدا”.



وفي تناول ملف دلالة الهوية البصرية، لفت البيان إلى أن" أشكال حروف الشعار ترمز إلى “ما تمر به المنطقة من ظروف استثنائية جراء السياسات الجائرة التي يمارسها محمد بن سلمان على أبناء مناطق الجزيرة العربية من قمع واعتقال وقتل وطمس للهويات وضرب لمنظومة القيم الدينية والاجتماعية، إضافة للسياسات العدوانية التي يمارسها في العديد من البلدان”.



وتابع البيان “يذكّر الشعار بجريمةِ الإعدام التي أقدمَ عليها النظامُ السعودي في الثاني من يناير سنة 2016، وأنها مناسبة لمن يهمه أمرُ وطنِه ومستقبلِ أبنائِه في الجزيرة العربية، ولكل من يبتغي رضا الله -سبحانه وتعالى- أولًا وآخرًا، وأن نيل الكرامة يقتضي المطالبة بالحقوق المشروعة التي سلبها النظام السعودي، ومنها الحرية والمساواة والعدالة، وهذه لن تتحقق إلا في ظل دولةٍ تقوم على اتفاق الشعب بجميع مكوّناته، فعليّا وليس شكليا أو رمزيا”.



يذكر أنه في 12 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن جمع من المعارضين للنظام السعودي إطلاق “لقاء المعارضة في الجزيرة العربية” في الذكرى السنوية السادسة لاستشهاد الشيخ نمر النمر، جرى ذلك خلال إقامة مهرجان خطابي في قاعة المجتبى في الضاحية الجنوبية لبيروت.



“لقاء المعارضة في الجزيرة العربية” بحسب تعريف المعارضين هو “تحالف سياسي بهوية إسلامية ثوريّة يسعى لرفع الظلم وتحقيق العدل وصولاً إلى التغيير الشامل وإقامة البديل المنشود على المساواة والحرية وتوفير الشروط الضرورية والإلزامية للحكم الرشيد”.



وعن أسباب إطلاق “لقاء” أوضحت مصادر مقربة، حينها، أن “التمادي غير المسبوق في القفز على القيم الدينية والأخلاقية والتقاليد والأعراف الاجتماعية التي تربّى عليها مجتمع الجزيرة العربية بكل مكوّناته، إضافةً إلى ما تشهده بلادنا منذ سنوات من تدهور متسلسل على مستوى الحقوق المدنية والحريات السياسية، والانهيار المريع الذي وصلت إليه أوضاع الناس الحياتية، وتصاعد الأعباء الضريبية والتضخّم وغلاء الأسعار، وأزمة الإسكان، وتفاقم الانتهاكات لحقوق الإنسان واستلاب الهوية الدينية والتاريخية للجزيرة العربية الذي أخذ أشكالاً غير مسبوقة تحت عنوان الترفيه بأشكال مبتذلة وهابطة، كل ذلك يفرض على الغيارى من أبناء الجزيرة العربية النهوض بالمسؤولية الوطنية والأخلاقية لدفع غائلة الشر والجور عن شعبنا الكريم”.