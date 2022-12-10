امير عبداللهيان: إيران ترد على العقوبات والتدخلات

وكتب امير عبداللهيان على صفحته الشخصية في الفضاء الإلكتروني بخصوص محادثته الهاتفية مع مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي جوزيف بوريل: نحن نرد على العقوبات والتدخلات. في الوقت نفسه ، نحن في الطريق إلى الخطوة الأخيرة من اتفاق جيد وقوي ومستديم.



واضاف: تحدثنا هاتفيا بطلب من بوريل لمدة 70 دقيقة. لقد قلت أخبر أميركا والدول الأوروبية الثلاث إذا كانوا يعتقدون أن بإمكانهم الحصول على المزيد من التنازلات في المفاوضات بادوات الضغط ، فانهم مخطئون حتما. نحن نرد على العقوبات والتدخلات. في الوقت نفسه ، نحن في الطريق إلى الخطوة الأخيرة من اتفاق جيد وقوي ومستديم.