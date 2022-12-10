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السبت 10 كانون الأول 2022 ساعة 15:49

مسؤول أميركي متفائل بمستقبل افضل للبنان

مسؤول أميركي متفائل بمستقبل افضل للبنان
وقال بعد لقاء رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في بيروت أن اللقاء كان ايجابيا جدا مع رئيس مجلس النواب، وشرف لي أن التقيه كزيارة أولى الى بيروت كمواطن ومدير لمركز ويلسون في واشنطن بعد خدمة 34 عاما في الخارجية الاميركية وكما هو معلوم إن مركز ويلسون هو مركز مستقل يقوم بإعداد نقاشات وأبحاث وتنظيم حوارات مفتوحة في واشنطن حول جملة قضايا دولية وأن برنامج قسم الشرق الاوسط في المركز أطلق برنامجا حول لبنان وحول الموضوع الاقتصادي والبرنامج السياسي وأين موقع لبنان في المنطقة وكيف يبنى لبنان.

واشار، إلى أن هذه العناوين هي على طاولة المركز في واشنطن وكذلك دور الإغتراب في مستقبل لبنان، واضاف: أنا هنا اليوم لكي أسمع واتعلم لقد كنت هنا منذ سنة ولمست نوعا من الاسى حيال مجريات الوضع لكن أعلم ان الوضع غير ميؤوس منه، لبنان أنجز انتخابات نيابية وكذلك هو في طور القيام بإصلاحات مالية واقتصادية حيث ان الدعم الدولي جاهز للمساعده فور إنجازها، والمطلوب ان تتوافر إرادة سياسية لدى اللبنانيين لإتخاذ هذه الخطوات الضرورية لاعادة الثقة واذا ما توافرت هذه الارادة السياسية لدى اللبنانيين للتعاون مع المجتمع الدولي والمؤسسات في لبنان والقطاع المالي اذا ما تضافرت هذه الجهود فأنا متفائل بمستقبل افضل للبنان.
مصدر : وكالات
رقم : 1029467
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