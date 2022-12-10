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السبت 10 كانون الأول 2022 ساعة 16:59
الشرطة الألمانية تنهي أزمة احتجاز رهائن في دريسدن
وقالت الشرطة اليوم السبت: "انتهت أزمة احتجاز الرهائن في دريسدن"، مضيفة أنها توفر الحماية لشخصين بدا أنهما لم يصابا بأذى.
وأوضحت أنه تم "تحرير شخصين وإلقاء القبض على المشتبه فيه بعملية الاحتجاز شرقي ألمانيا".
مصدر :
وكالات
رقم :
1029478
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