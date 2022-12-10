العراق.. الحشد الشعبي يقتل خمسة دواعش جنوب الموصل

وذكر بيان للحشد، أن "قوة من اللواءين 51 و58 بالحشد الشعبي تمكنت، اليوم، من قتل خمسة دواعش يشكلون مفرزة إرهابية في قاطع تلول الباج جنوب الموصل".



وأضاف البيان، ان "القوة لاحقت المفرزة الداعشية وتمكنت من قتلهم جميعهم".