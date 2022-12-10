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السبت 10 كانون الأول 2022 ساعة 18:16
ضربة للإمارات بعد تنظيمها للزيارة ..

سفراء أوروبيون يقاطعون جولة صهيونية بحائط البراق !

سفراء أوروبيون يقاطعون جولة صهيونية بحائط البراق !
وبين الموقع أن مقاطعة هذه الجولة التي وصفت بانها "تعليمية" جاءت بإيعاز من الاتحاد الأوروبي "لأسباب سياسية" وذلك لأن الجولة جرت في البلدة القديمة في القدس المحتلة التي يقع "حائط البراق" فيها.

وقاطع الجولة بإيعاز من الاتحاد الأوروبي سفراء ثلاث دول، هي إيطاليا وسلوفينيا ورومانيا، وانضمت مولدوفا إلى مقاطعة هذه الجولة. وتغيب عن الجولة نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة، الذي لديه مكانة سفير، وفسر تغيبه بأنه زار ما يسمى"حائط المبكى" سابقا. كذلك تغيب عن الجولة سفير مالطا في الأمم المتحدة، الذي لم يصل إلى كيان الاحتلال حتى موعد الجولة.

وشارك في الجولة سبعة سفراء في الأمم المتحدة، من صربيا، هاييتي، سييرا ليون، تايلاند، كوستاريكا، بيليز وجورجيا.

وجرت الجولة في "مسار جديد في أنفاق" حائط البراق، والتقى السفراء مع ما يسمى "حاخام حائط المبكى"، حائط البراق.

وعبر إردان عن غضبه من مقاطعة الدول الأوروبية الأربع للجولة.

وبحسب موقع صحيفة يديعوت احرنوت العبرية، فإنه تم دعوة السفراء الـ13 في الأمم المتحدة إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي والإمارات من إردان ونسيبة، وذلك بالتعاون مع الفيدرالية اليهودية في نيويورك. وبدأت الجولة في الإمارات، والتقى السفراء مع رئيسها، محمد بن زايد.

وبعد يومين قضاها السفراء في الإمارات، وصلوا إلى كيان الإحتلال الإسرائيلي حيث سيقضون خمسة أيام فيها، يلتقون خلالها مع رئيس الكيان الإسرائيلي، أسحاق هرتسوغ، والمكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة، بنيامين نتنياهو، ومع ضباط في الجيش الإسرائيلي ومسؤولين أمنيين.

وبحسب المخطط الإسرائيلي، فإنه يتوقع أن يزور السفراء كنيسة القيامة في القدس المحتلة. كما سيزورون مقر ما يسمى قيادة المنطقة الشمالية لجيش الاحتلال الإسرائيلي.
مصدر : وكالات
رقم : 1029489
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