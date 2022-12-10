السعودية وتجاوزات جديدة ضد حقوق الانسان

وفي هذا الصدد أكدت مصادر اعتقال السلطات السعودية المحاضر بقسم الإعلام بجامعة أم القرى الأستاذ محمد بن محسن باصرة حيث اكدت عائلته اختطافه وقالت انها لا تعلم عنه شيء.



وذكرت مصادر ان اعتقاله يأتي بسبب قيامه باعادة بعض التغريدات في موقع التويتر لشخصيات تتحدث عن الحرية ومحاربة الفساد بشكل عام.



وفي سياق متصل وضمن اطار مواصلة النظام السعودية لحبس اصحاب الراي وعدم الافراج عنهم بعد قضاء محكوميتهم السابقة اعاد من جديد محاكمة معتقل الرأي محمد الربيعة وحكم عليه بالسجن سبعة عشر عاما قبل انتهاء محكوميته السابقة التي استمرت ست سنوات بايام قليلة لتدخل عائلته في صدمة حيث كانت تنتظر الافراج عنه قبل ايام وكانت تستعد لاستقباله.



وذكرت العديد من المواقع السعودية بحالة العشرات من المعتقلين والمخفيين قسريا حيث طالبت بإطلاق سراح أستاذ الإعلام السياسي بجامعة محمد بن سعود الدكتور محمد البشر المعتقل بدون محاكمة منذ سنوات بسبب انتقاده للإعلام التجاري.



كما ذكر باعتقال الصحفي تركي الجاسر المعتقل منذ مارس الفين وثمانية عشر حيث اختفى قسريا منذ ذلك الحين ولم يعرف عنه أحد أي شيء، حتى عام 2020حين سمحوا له بإجراء مكالمة واحدة مقتضبة أخبر بها ذويه عن اعتقاله، ثم انقطعت أخباره مجددا حتى اليوم.



كما اشارت منظمات حقوق الانسان الى اعتقال الداعية الشيخ عبدالرحمن المحمود عضو هيئة التدريس بقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة محمد بن سعود منذ خمسة عشر شهرا دون أسباب قانونية.



وكذلك المغرد عمرنابولي الذي اختفى قسريا منذ اعتقاله في سبتمبر2019 وذلك بعد نشره تغريدة ساخرة، تتعلق برئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ مؤكدة ان العشرات مثل هؤلاء او المئات يعيشون حالة مأساوية في سجون النظام السعودي الذي لا يراعي اي قانون انساني او اخلاقي بحقهم، داعين المجتمع الدولي الى النظر بعين الواجب الى الانتهاكات التي يقوم بها النظام السعودي بحق شعبه وشعوب المنطقة.