الصفحة الرئيسية
0
السبت 10 كانون الأول 2022 ساعة 19:05

الأمن العراقي يعلن قتل 6 إرهابيين بينهم انتحاريان في صلاح الدين

الأمن العراقي يعلن قتل 6 إرهابيين بينهم انتحاريان في صلاح الدين
وذكرت الخلية، في بيان، أنه "بالتزامن مع يوم النصر الكبير، ومن خلال العمل المشترك للأبطال في الفوج الثاني اللواء 91 الجيش العراقي ضمن قاطع قيادة عمليات صلاح الدين وبالتعاون مع الأهالي والحشد العشائري تمكنوا من قتل 6 إرهابيين من بينهم انتحاريان بعد محاصرتهم والاستيلاء على أسلحتهم ومعداتهم وكانت التضحيات شهيداً واحداً من الرعاة في منطقة تلول الباج ضمن محافظة صلاح الدين".

وأضاف البيان: "حيث تعتبر هذه العملية من العمليات النوعية والاستباقية المتميزة التي تؤكد عمق وترابط أبناء العراق في مطادرة وملاحقة عناصر داعش الإرهابية".
مصدر : وكالات
رقم : 1029505
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
'كرامة وشهيدا': شعار الذكرى السابعة لاستشهاد الشيخ النمر
تفكيك خليه ارهابية واعتقال عناصرها في مدينة مشهد المقدسة
تفكيك خليه ارهابية واعتقال عناصرها في مدينة مشهد المقدسة
10 كانون الأول 2022
شيء من النفاق الغربي.. عندما تحدد الجغرافيا نوعية الشغب
شيء من النفاق الغربي.. عندما تحدد الجغرافيا نوعية الشغب
10 كانون الأول 2022
استعدادات لمراسم تشييع رفات شهداء الدفاع المقدس في مدينة أهواز
استعدادات لمراسم تشييع رفات شهداء الدفاع المقدس في مدينة أهواز
9 كانون الأول 2022
آية الله رئيسي: الدماء النقية لشهداء الأمن زرعت الخيبة لدى العدو
آية الله رئيسي: الدماء النقية لشهداء الأمن زرعت الخيبة لدى العدو
9 كانون الأول 2022
اسلامي: سنعود إلى إلتزامات الإتفاق النووي اذا رفع الحظر
اسلامي: سنعود إلى إلتزامات الإتفاق النووي اذا رفع الحظر
9 كانون الأول 2022
خطوة الحكومة الصهيونية الجادة لضم الضفة الغربية
خطوة الحكومة الصهيونية الجادة لضم الضفة الغربية
9 كانون الأول 2022
هل تنجح حرب ابن سلمان في إضعاف التوازن القبلي في البلاد و تأمين عرشه ؟
هل تنجح حرب ابن سلمان في إضعاف التوازن القبلي في البلاد و تأمين عرشه ؟
9 كانون الأول 2022
الأمم المتحدة تنتقد سلوك آل خليفة العنصري.. ولكن ما الفائدة؟!
الأمم المتحدة تنتقد سلوك آل خليفة العنصري.. ولكن ما الفائدة؟!
8 كانون الأول 2022
مجموعة ‘‘عرين الأسود‘‘ تقلق الأمن الصهيوني و تتصدر مشهد المقاومة.. ما هي الدلالات؟
8 كانون الأول 2022
دول عربية تصرُ على التطبيع المجاني مع الاحتلال
دول عربية تصرُ على التطبيع المجاني مع الاحتلال
8 كانون الأول 2022
رفضٌ أمريكيّ لمقاضاة ‘‘إسرائيل‘‘ في جريمة شيرين أبو عاقلة.. أسبابه ودلالاته؟
رفضٌ أمريكيّ لمقاضاة ‘‘إسرائيل‘‘ في جريمة شيرين أبو عاقلة.. أسبابه ودلالاته؟
8 كانون الأول 2022
لماذا الصهاينة منبوذون حتی في المجتمعات الغربية؟
لماذا الصهاينة منبوذون حتی في المجتمعات الغربية؟
8 كانون الأول 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الأمم المتحدة تنتقد سلوك آل خليفة العنصري.. ولكن ما الفائدة؟!
رفضٌ أمريكيّ لمقاضاة ‘‘إسرائيل‘‘ في جريمة شيرين أبو عاقلة.. أسبابه ودلالاته؟
لماذا الصهاينة منبوذون حتی في المجتمعات الغربية؟