الأمن العراقي يعلن قتل 6 إرهابيين بينهم انتحاريان في صلاح الدين

وذكرت الخلية، في بيان، أنه "بالتزامن مع يوم النصر الكبير، ومن خلال العمل المشترك للأبطال في الفوج الثاني اللواء 91 الجيش العراقي ضمن قاطع قيادة عمليات صلاح الدين وبالتعاون مع الأهالي والحشد العشائري تمكنوا من قتل 6 إرهابيين من بينهم انتحاريان بعد محاصرتهم والاستيلاء على أسلحتهم ومعداتهم وكانت التضحيات شهيداً واحداً من الرعاة في منطقة تلول الباج ضمن محافظة صلاح الدين".



وأضاف البيان: "حيث تعتبر هذه العملية من العمليات النوعية والاستباقية المتميزة التي تؤكد عمق وترابط أبناء العراق في مطادرة وملاحقة عناصر داعش الإرهابية".