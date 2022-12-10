عبداللهيان: لا نجامل أحدا بشأن الجزر الايرانية

واكد أمير عبداللهيان ان اير ان لا تجامل أحدا بشأن جزرها الثلاث بوموسى وتنب الصغرى وتنب الكبرى، وهي جزء لا يتجزأ من تراب ايران الطاهر وتنتمي لهذا الوطن للابد .