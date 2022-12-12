الأدميرال تنكسيري: لدينا اليد العليا في المنطقة

اسلام تايمز (ايران) - قال قائد القوات البحرية للحرس الثوري الأدميرال تنكسيري ان بحرية الحرس الثوري وصلت اليوم إلى مستوى من الاستعداد المعنوي والديني والقتالي وتطوير المعدات والامكانات، بحيث لديها جاهز تامة لتنفيذ أي مهمة.