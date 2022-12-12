عبد اللهيان: إيران تستغل أي فرصة لتعزيز التقارب في ‘‘ايكو‘‘

واكد أمير عبداللهيان في كلمته التي له القاها في حفل إحياء الذكرى الثلاثين لتنمية منظمة التعاون الاقتصادي (ايكو) أن إيران تستغل كل فرصة لتعزيز التقارب في منظمة "ايكو".



واعتبر وزير الخارجية ان ترسيخ وتنمية التعاون الاقتصادي مع دول الجوار وبلدان المنطقة والدول الآسيوية يعد إحدى أولويات الدبلوماسية الاقتصادية للجمهورية الإسلامية الايرانية.



واضاف عبداللهيان: ان المنظمات المتعددة الأطراف والإقليمية مثل منظمة التعاون الاقتصادي تتمتع بمكانة هامة في هذه الاستراتيجية ، ويحظى تعزيز دورها وموقعها كمحفز للتعاون الثنائي وتسهيل التنمية الاقتصادية في المنطقة باهتمام من جانب الجمهورية الاسلامية الايرانية.



واعتبر امير عبداللهيان عقد اجتماع مجلس التخطيط الإقليمي لمنظمة "ايكو" في الجمهورية الإسلامية الايرانية وعقد اجتماع مجلس وزراء خارجية بلدان منظمة "ايكو" في طشقند بانهما فرصتين كبيرتين لتعديل خطط وتوجهات منظمة التعاون الاقتصادي بما يتماشى مع المتطلبات الراهنة للمنطقة والعالم.



ولفت الى ان الجمهورية الإسلامية الايرانية تستغل أي فرصة لتعزيز التقارب في منظمة التعاون الاقتصادي مبينا ان "إيكو" يمكن أن تقدم نموذجا ناجحا في التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون بين البلدان غير الساحلية وبلدان العبور و التعاون بين الدول المنتجة والمستهلكة للطاقة، والتعاون بين الشعوب ، خاصة في مجالات السياحة والتعاون العلمي والجامعي والتعاون التكنولوجي.



وفي ختام كلمته جدد وزير الخارجية تأكيده على اهتمام والتزام الجمهورية الإسلامية الايرانية بتعزيز دورمنظمة "ايكو" وترسيخ العلاقات مع دول الجوار وبلدان المنطقة.