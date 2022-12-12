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الاثنين 12 كانون الأول 2022 ساعة 11:22
محمد البخيتي: دول العدوان تستخدم سياسة العصا والجزرة
وأضاف البخيتي، في تغريدة على تويتر: "توقيع الامارات على اتفاق مكافحة الارهاب لشرعنة اي استهداف مستقبلي لحزب الاصلاح تم مع شخص محسوب على الاصلاح".
وتابع: "من يبيع وطنه سيبيع اي شيء".
مصدر :
وكالات
رقم :
1029704
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