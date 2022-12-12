محمد البخيتي: دول العدوان تستخدم سياسة العصا والجزرة

اسلام تايمز (اليمن) - قال عضو المكتب السياسي في حركة "أنصار الله" محمد البخيتي، ان تعيين عبدالله العليمي والداعري كان بهدف ارضاء الاصلاح، لكن سياسة العصى والجزرة التي تستخدمها دول العدوان مع عملائها باتت اقوى من اي انتماء.