الاحتلال الأميركي يُخرج 37 صهريجا محملا بالنفط من سوريا الى العراق

وأوضح المصدر ان الصهاريح اجتازت الحدود السورية الى العراق عبر معبر المحمودية غير الشرعي بريف اليعربية صباح اليوم الاثنين.



وكانت قوات الاحتلال الاميركي قد سرقت الثلاثاء الماضي رتلا مؤلفا من ٦٦ آلية غالبيتها صهاريج محملة بالنفط السوري المسروق من حقول النفط السورية الى العراق عبر معبر المحمودية غير الشرعي بريف اليعربية.



وبذلك فان قوات الاحتلال الاميركي لا زالت تواصل سرقاتها لنفط سوريا وكذلك القمح من المنطقة الشرقية ومنطقة الجزيرة بالتعاون والتنسيق مع ميليشيا (قسد) المرتبطة بها وتخرج الكميات المسروقة عبر معابر غير شرعية التي فتحتها على جانبي الحدود بين سورية والعراق.