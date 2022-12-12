بوغدانوف: روسيا تواصل إقناع تركيا بعدم إطلاق عملية برية في سوريا

وأكد بوغدانوف أن هناك نجاحات في هذا الاتجاه. وقال بوغدانوف للصحفيين “الاتصالات مستمرة، إلى حين البدء في العملية البرية؛ مما يعني أن هناك نجاحات، وسنبقى على اتصال”.



وصرح المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف، في وقت سابق من اليوم، بأن هناك احتمال بعدول تركيا عن القيام بعملية برية في سوريا؛ على الرغم من أن أنقرة لم تقدم مثل هذه التأكيدات. وأشار إلى أن روسيا تأمل في أن تستمع تركيا إلى دعوة موسكو، بشأن عدم جدوى العملية في سوريا.



وقال: “نأمل أن تُسمع دعوتنا، لأن لا أحد يريد تصعيد التوتر ليس فقط في منطقة شمال وشمال شرق سوريا، ولكن أيضًا في جميع أنحاء المنطقة؛ وربما أكثر، في جميع المناطق. لذلك لا يزال هناك أمل في تخلى تركيا عن العملية”.