الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 12 كانون الأول 2022 ساعة 13:18

ايران تفرض عقوبات على اشخاص ومؤسسات أوروبية وبريطانية

ايران تفرض عقوبات على اشخاص ومؤسسات أوروبية وبريطانية
وافادت الخارجية الإسلامية الايرانية، انه وفقا لموافقات السلطات المختصة، في إطار القواعد وآليات العقوبات ذات الصلة وكإجراء متبادل، تفرض عقوبات على المؤسسات والأفراد الاوروبيين والبريطانيين التاليين بسبب الأعمال المتعمدة في دعم الإرهاب والجماعات الإرهابية ، التحريض على الإرهاب والعنف ونشر الكراهية التي تسبب الاضطرابات والعنف والأعمال الإرهابية وانتهاكات حقوق الإنسان ضد الشعب الإيراني . وفيما يلي اسماء الاشخاص والمؤسسات التي تم فرض العقوبات عليها :

تخضع المؤسسات الاوروبية التالية للعقوبات:

1) راديو فاردا (القسم الفارسي من إذاعة أوروبا الحرة)

2) راديو زمانه

3) مجلة شارلي إبدو

4) شركة Water Engineering Trading GmbH (W.E.T.) ، المشاركة في إنتاج الأسلحة الكيماوية التي استخدمها نظام صدام خلال الحرب المفروضة على الشعب الإيراني

5) شركة Gidlemeister Projekta GmbH ، المشاركة في إنتاج الأسلحة الكيماوية التي استخدمها نظام صدام خلال الحرب المفروضة على الشعب الايراني

يخضع الأشخاص التالية أسماؤهم للعقوبات:

1) مايكل تراوترمان ، قائد الاتصال بالقوات الجوية الألمانية وقاعدة رامشتاين الجوية

2) العقيد هولجر كونكيل قائد القوات الألمانية في العراق

3) إريك دافيد ، محامي زمرة المنافقين في معسكر أشرف وليبرتي ومحكمة العدل الأوروبية

4) برنار كوشنير سياسي ودبلوماسي فرنسي

5) هانا نيومان عضو البرلمان الأوروبي

6) ريتا سوسموت ، رئيسة البرلمان الألماني السابقة

7) كلوديا روث ، نائبة رئيس البرلمان الألماني السابقة

8) فولكر بيك ، عضو سابق في البرلمان الألماني

9) نوربرت لاميرت ، عضو سابق في البرلمان الألماني

10) كرامب كارينباور - وزير الدفاع الألماني الأسبق

وتشمل العقوبات المذكورة حظر إصدار التأشيرات واستحالة دخول الأشخاص المذكورين أعلاه إلى الجمهورية الإسلامية ومصادرة ممتلكاتهم وأصولهم في الإقليم الخاضع لولاية الجمهورية الإسلامية الايرانية. ستتخذ جميع مؤسسات الجمهورية الإسلامية ، بناءً على موافقات السلطات المختصة ، التدابير اللازمة لتنفيذ هذه العقوبات.

الجمهورية الإسلامية، تذكيرًا بالتزامات الاتحاد الأوروبي والحكومات المعنية بالأشخاص والمؤسسات المذكورة أعلاه ، تدعم وتسهل وتعتبر أيضا الإخفاق في التعامل مع تصرفات هؤلاء الأشخاص والمؤسسات انتهاكا للالتزامات الدولية الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء ويعتبرها مسؤولة وخاضعة للمساءلة.


كما تخضع المؤسسات البريطانية التالية للعقوبات:

1) قاعدة مينويث هيل العسكرية ، قاعدة الاستخبارات البريطانية في يوركشاير (سلاح الجو الملكي البريطاني مينويث هيل)

2) مرفق الدعم البحري البريطاني (NSF) ومقره ميناء سلمان ، البحرين)

3) اللجنة البرلمانية لإيران حرة (BCFIF)

4) معهد توني بلير للتغيير العالمي

يخضع الأشخاص التالية أسماؤهم للعقوبات:

1) روبرت جينريك وزير الهجرة (نائب وزير الداخلية)

2) الأدميرال توني راداكين رئيس أركان القوات المسلحة البريطانية

3) المارشال الجوي مارتن إليوت سامبسون ، مستشار وزير الدفاع البريطاني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

4) كين ماكالوم ، المدير العام لجهاز المخابرات الداخلية البريطاني (MI5)

5) فيل زوج ، رئيس سجن دورهام في إنجلترا

6) النقيب ستيف كيلفينغتون ، قائد قاعدة وادينجتون في إنجلترا

7) جون سبيلار نائب مجموعة الصداقة الصهيونية من حزب العمل في مجلس العموم البريطاني

8) اللورد ألتون ، عضو مجموعة الممثلين غير المنتسبين لمجلس اللوردات

9) ماتيو أفورد ، عضو البرلمان عن حزب المحافظين

10) ديفيد جونز ، نائب عن حزب المحافظين

11) واين دافيد ، عضو البرلمان عن حزب العمل

12) مارك وليامز ، عضو سابق في البرلمان البريطاني

13) جيفري بيندمان ، رئيس المعهد البريطاني لحقوق الإنسان

وتشمل العقوبات المذكورة حظر إصدار التأشيرات واستحالة دخول الأشخاص المذكورين أعلاه إلى الجمهورية الإسلامية الايرانية، ومصادرة ممتلكاتهم وأصولهم في الأراضي الخاضعة لولاية الجمهورية الإسلامية الايرانية. ستتخذ جميع مؤسسات الجمهورية الإسلامية، بناءً على موافقات السلطات المختصة، التدابير اللازمة لتنفيذ هذه العقوبات.

إن الجمهورية الإسلامية، إذ تذكر بالتزامات بريطانيا ، تعتبر دعم الحكومة البريطانية وتسهيلها وفشلها في التعامل مع تصرفات هؤلاء الأفراد والمؤسسات انتهاكًا للالتزامات الدولية للحكومة البريطانية وتعتبرها مسؤولة وخاضعة للمساءلة .
مصدر : وكالات
رقم : 1029732
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
انقلاب النازيين الجدد في ألمانيا... هل يعيد التاريخ نفسه؟
انقلاب النازيين الجدد في ألمانيا... هل يعيد التاريخ نفسه؟
تهديدات أوروبية لوقف التعاون مع كيان الاحتلال
تهديدات أوروبية لوقف التعاون مع كيان الاحتلال
12 كانون الأول 2022
‘‘عرين الأسود‘‘ ظهور بارزٌ ورسائل مهمة؟
‘‘عرين الأسود‘‘ ظهور بارزٌ ورسائل مهمة؟
12 كانون الأول 2022
تصريحات متكررة.. ماذا قدم محمود عباس لفلسطين؟
تصريحات متكررة.. ماذا قدم محمود عباس لفلسطين؟
12 كانون الأول 2022
الغاز القطري في سلة الطاقة الأوروبية... هل يتجاوز الألمان أزمتهم الشديدة؟
الغاز القطري في سلة الطاقة الأوروبية... هل يتجاوز الألمان أزمتهم الشديدة؟
12 كانون الأول 2022
'كرامة وشهيدا': شعار الذكرى السابعة لاستشهاد الشيخ النمر
10 كانون الأول 2022
تفكيك خليه ارهابية واعتقال عناصرها في مدينة مشهد المقدسة
تفكيك خليه ارهابية واعتقال عناصرها في مدينة مشهد المقدسة
10 كانون الأول 2022
شيء من النفاق الغربي.. عندما تحدد الجغرافيا نوعية الشغب
شيء من النفاق الغربي.. عندما تحدد الجغرافيا نوعية الشغب
10 كانون الأول 2022
استعدادات لمراسم تشييع رفات شهداء الدفاع المقدس في مدينة أهواز
استعدادات لمراسم تشييع رفات شهداء الدفاع المقدس في مدينة أهواز
9 كانون الأول 2022
آية الله رئيسي: الدماء النقية لشهداء الأمن زرعت الخيبة لدى العدو
آية الله رئيسي: الدماء النقية لشهداء الأمن زرعت الخيبة لدى العدو
9 كانون الأول 2022
اسلامي: سنعود إلى إلتزامات الإتفاق النووي اذا رفع الحظر
اسلامي: سنعود إلى إلتزامات الإتفاق النووي اذا رفع الحظر
9 كانون الأول 2022
خطوة الحكومة الصهيونية الجادة لضم الضفة الغربية
خطوة الحكومة الصهيونية الجادة لضم الضفة الغربية
9 كانون الأول 2022
هل تنجح حرب ابن سلمان في إضعاف التوازن القبلي في البلاد و تأمين عرشه ؟
هل تنجح حرب ابن سلمان في إضعاف التوازن القبلي في البلاد و تأمين عرشه ؟
9 كانون الأول 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
انقلاب النازيين الجدد في ألمانيا... هل يعيد التاريخ نفسه؟
تهديدات أوروبية لوقف التعاون مع كيان الاحتلال
‘‘عرين الأسود‘‘ ظهور بارزٌ ورسائل مهمة؟
تصريحات متكررة.. ماذا قدم محمود عباس لفلسطين؟