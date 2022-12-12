الشيخ قاسم: كيف يحق لغيرنا التوجه شرقا ولا يحق لنا ذلك؟

واكد الشيخ قاسم أنَّه كما كان لبنان شجاعاً في المقاومة رغم الرفض الأميركي الغربي وانتصر، عليه أن يكون شجاعاً في تنويع استثماراته مع الشرق والغرب لينمو اقتصاده.